Απολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτώς - Θα τα ρίξουν όλα στη 19χρονη

Απολογούνται σήμερα Παρασκευή (17/04) οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς τα ξημερώματα της Τρίτης και στη συνέχεια κατέληξε στο νοσοκομείο. Παράλληλα όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για το μοιραίο βράδυ βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν ο 26χρονος, ο 22χρονος από την Αλβανία και ο 23χρονος Κεφαλλονίτης αναμένεται να απολογηθούν σήμερα το πρωί της στις 10:00. Παράλληλα, σήμερα θα τελεστεί και η κηδεία της άτυχης 19χρονης στις 15:00 στη Μητρόπολη στο Αργοστόλι.

Το τέταρτο πρόσωπο στην υπόθεση

Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εμφανιστεί ένας επιπλέον μάρτυρας, ο οποίος συνομιλούσε το τελευταίο βράδυ με τη Μυρτώ, αλλά και με τον 23χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Star.

Από την άρση στο κινητό της 19χρονης φαίνεται ότι υπάρχει και τέταρτο πρόσωπο στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, ένας 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα λίγο πριν τα μεσάνυχτα τις Τρίτης φαίνεται να συνομιλεί μαζί της μέσω εφαρμογής.

Η 19χρονη του είπε πως δεν είναι καλά ψυχολογικά, πως έχει φύγει από το σπίτι της και δεν έχει πού να πάει. Ο άνδρας αυτός φαίνεται να της έστειλε 240 ευρώ μέσω IRIS, ενώ ο ίδιος άνθρωπος φέρεται να γνωρίζει και τον 23χρονο κατηγορούμενο, ενώ υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους την ώρα που η Μυρτώ βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Tι αναμένεται να ισχυριστούν οι συλληφθέντες

Οι τρεις τους βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, ενώ φαίνεται ότι ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο και όλοι μαζί επιρρίπτουν ευθύνες στη 19χρονη, λέγοντας ότι εκείνη επέμενε για τη χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που θα ισχυριστούν είναι πως εκείνη έκλεισε το δωμάτιο, εκείνη οδήγησε τον εαυτό της σε αυτή την κατάσταση, η ίδια επέμενε να κάνει χρήση κοκαΐνης και μάλιστα δύο φορές.

Την ίδια ώρα, οι θέσεις τους αλλάζουν σχετικά με το πώς διαχειρίστηκαν την κατάρρευση της Μυρτώς.

Ο 23χρονος φίλος της λέει ότι αυτός ήταν που επέμενε να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, όπως και έκανε, ενώ οι άλλοι δύο ισχυρίζεται πως ήθελαν να την αφήσουν στον δρόμο ως μία άγνωστη.

Με βάση τους μέχρι τώρα ισχυρισμούς του 23χρονου, η 19χρονη Μυρτώ είχε μεταβεί μαζί του στο ξενοδοχείο, όπου έκαναν χρήση κοκαΐνης.

Η νεαρή φέρεται να ζήτησε επιπλέον ποσότητα της ουσίας, όπως λέει ο ίδιος, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο δωμάτιο οι άλλοι δύο νεαροί.

Κάποια στιγμή, η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της και ένας από τους τρεις -όπως υποστήριξε- κάλεσε το ΕΚΑΒ.

«Θα φανεί ότι η Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών»

Πάντως, σε δήλώσεις του στο Mega, ο δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε: «Έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές και νομίζουμε ότι πολύ σύντομα μέσα από τη δικογραφία και κυρίως με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, θα φανούν όλα αυτά».

«Θα φανεί ότι η Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών», συμπλήρωσε ο Παναγής Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.