Κεφαλονιά: Η συνομιλία που είχε η Μυρτώ με 66χρονο λίγο πριν πεθάνει - Η μεταφορά χρημάτων

Νέα τροπή στην υπόθεση του τραγικού θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4), φέρνει η αποκάλυψη για συνομιλία που φέρεται να είχε η νεαρή με κοπέλα με έναν 66χρονο άνδρα μέσω διαδικτύου λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μυστηριώδης άνδρας εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και αποκάλυψε ότι τη μοιραία νύχτα επικοινώνησε με την 19χρονη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γύρω στις 4 το πρωί, δηλαδή λίγο προτού η κοπέλα χάσει τις αισθήσεις της για να καταλήξει λίγο αργότερα.

Μάλιστα, ο άνδρας δηλώνει ότι της είχε μεταφέρει 220 ευρώ, καθώς όπως φέρεται να του είπε η ίδια, δεν είχε πού να μείνει εκείνο το βράδυ.

«Μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι και δεν είχε πού να μείνει»

Στην κατάθεσή του στην αστυνομία, ο 66χρονος ανέφερε ότι γνώρισε τη Μυρτώ μέσω του 23χρονου φίλου της, δηλαδή έναν από τους τρεις που βρισκόταν μαζί της το μοιραίο βράδυ και έχει συλληφθεί αντιμετωπίζοντας, όπως και οι άλλοι δύο συλληφθέντες, κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως.

Ο 23χρονος φέρεται να πρόσθεσε τον 66χρονο σε ομαδική συνομιλία, στην οποία συμμετείχε και η 19χρονη, εννέα ημέρες πριν το τραγικό περιστατικό.

Ειδικότερα, ο 66χρονος φέρεται να κατέθεσε:

«Στις 13/04 και περίπου στις 23:38 δέχθηκα βιντεοκλήση διάρκειας περίπου τριών λεπτών. Κατά τη διάρκεια της κλήσης (η Μυρτώ) μου ανέφερε ότι βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, είχε φύγει από το σπίτι της και σκόπευε να διανυκτερεύσει σε παγκάκι, καθώς δεν είχε χρήματα μαζί της. Της πρότεινα να επιστρέψει στο σπίτι της ή να μεταβεί σε φιλικό πρόσωπο, ωστόσο μου απάντησε ότι δεν είχε κανέναν.

Εγώ πρότεινα να της στείλω χρήματα ώστε να μπορέσει να διανυκτερεύσει σε κατάλυμα και να είναι ασφαλής. Εκείνη μου υπέδειξε να της αποστείλω το ποσό μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς, κάτι που έκανα άμεσα, αποστέλλοντας 220 ευρώ».

Ο 66χρονος ανέφερε ότι είχε και δεύτερη επικοινωνία μαζί της λίγο πριν τον θάνατο της κοπέλας.

«Η τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της πραγματοποιήθηκε στις 04:02 τα ξημερώματα μέσω βιντεοκλήσης διάρκειας περίπου δύο λεπτών. Κατά τη διάρκεια της κλήσης διαπίστωσα ότι βρισκόταν ξαπλωμένη σε δωμάτιο και έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη επικοινωνία. Η κλήση διακόπηκε απότομα, καθώς φάνηκε να εισέρχεται κάποιο άτομο στον χώρο».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ανέφερε ότι λίγο μετά τις 05:00 το πρωί δέχθηκε κλήση από τον 23χρονο που βρισκόταν με την 19χρονη και του είπε ότι η Μυρτώ βρισκόταν στο νοσοκομείο. Μάλιστα, όπως είπε, τον ρώτησε τι να κάνει με το κινητό της που βρισκόταν στην κατοχή του.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, του πρότεινε να το παραδώσει στην ίδια, ωστόσο όταν τον ενημέρωσε ότι ανησυχούσε καθώς έξω από το νοσοκομείο βρισκόταν και η αστυνομία, του είπε να κρατήσει το τηλέφωνο και να το παραδώσει την επόμενη ημέρα.

«Σε επόμενη επικοινωνία με ενημέρωσε ότι άφησε το κινητό σε καφετέρια και ειδοποίησε φίλη της γυναίκας να το παραλάβει. Την ίδια ημέρα, το μεσημέρι, επικοινώνησα εκ νέου για να μάθω αν υπήρχε κάποιο νεότερο και ενημερώθηκα ότι η γυναίκα είχε πεθάνει», φέρεται να υποστήριξε ο 66χρονος στις Αρχές.

Οι σοκαριστικοί διάλογοι των νεαρών

Υπενθυμίζεται ότι η κοπέλα εγκαταλείφθηκε σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου από δύο εκ των συλληφθέντων ενώ βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση μετά από κατανάλωση ναρκωτικών μαζί τους σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Οι νεαροί προσπάθησαν μάλιστα να καλύψουν κάθε ίχνος από τη συνάντηση που είχαν μαζί της.

Η δικογραφία περιγράφει μια σοκαριστική αλληλουχία γεγονότων που ξεκίνησε από τη χρήση ναρκωτικών και κατέληξε σε μια απέλπιδα προσπάθεια συγκάλυψης.

Σύμφωνα με την απολογία του Ο.Σ., η Μυρτώ έχασε τις αισθήσεις της εντός του καταλύματος «YASEMI». Αντί για άμεση ιατρική βοήθεια, οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως προέταξαν την προστασία τους από τον νόμο.

Η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά

Οι διάλογοι που προκύπτουν από τις καταθέσεις δείχνουν ότι υπήρξε πανικός, αλλά και μια παγερή μεθοδικότητα. Ο Ο.Σ. παραδέχεται ότι επικοινώνησε με τον αρσιβαρίστα (Γ.Ε.) για την προμήθεια κοκαΐνης.

Για τη δεύτερη δόση ισχυρίστηκε ότι επειδή η 19χρονη «επιθυμούσε περισσότερη ποσότητα ναρκωτικής ουσίας», ο Γ.Ε. έφυγε και επέστρεψε μετά από λίγη ώρα προμηθεύοντάς τους εκ νέου.

Όταν η κατάσταση της κοπέλας επιδεινώθηκε ραγδαία καθώς ενώ βρίσκονταν στο δωμάτιο, «έχασε τις αισθήσεις της» και προσπάθησαν να την επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, οι κατηγορούμενοι δεν ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές από το σημείο.

Αντιθέτως, ο Γ.Ε. και ο V.Z. μετέφεραν την κοπέλα αναίσθητη στο οδόστρωμα, απέναντι από το κατάστημα «ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ», για να φαίνεται ότι βρέθηκε τυχαία εκεί.

Όπως καταθέτει ο ίδιος: «Ο Γ.Ε. μου είπε ‘μην πάρεις το 166 από εδώ, θα μπλέξουμε’. Εγώ του φώναζα ‘πεθαίνει το κορίτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι’, αλλά εκείνος επέμενε να τη βγάλουμε έξω».

Αυτή η απόφαση στάθηκε μοιραία. Αντί για άμεση ιατρική βοήθεια, προτεραιότητα δόθηκε στην «απολύμανση» του χώρου. Ο φίλος της 19χρονης (Ο.Σ.) περιγράφει τη στιγμή που οι άλλοι δύο μετέφεραν τη Μυρτώ: «Μου είπαν "κάτσε εδώ και καθάρισε τα πάντα. Μην αφήσεις ούτε τρίχα". Άρχισα να σκουπίζω με οινόπνευμα τις επιφάνειες που ακουμπήσαμε». Η δικογραφία σημειώνει ότι ο αρσιβαρίστας (Γ.Ε.) επέστρεψε αργότερα στο δωμάτιο 10 για να βεβαιωθεί ότι δεν έμεινε κανένα ίχνος. «Ήρθε πίσω και με ρώτησε ‘τα κινητά τα πήρες; Τις σύριγγες και τα χαρτιά τα πέταξες;’», αναφέρει ο κατηγορούμενος.

Η σκηνοθεσία στον δρόμο και οι διάλογοι με το ΕΚΑΒ

Η συγκάλυψη συνεχίστηκε και ενώπιον των διασωστών. Όταν το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο όπου είχαν παρατήσει την κοπέλα, ο Γ.Ε. και ο V.Z. υποδύθηκαν τους περαστικούς. Σύμφωνα με την κατάθεση του διασώστη: «Τους ρωτήσαμε αν την ξέρουν και μας απάντησαν "Όχι, τυχαία περνούσαμε και την είδαμε έτσι πεσμένη. Δεν ξέρουμε ποια είναι"».

Η εξαφάνιση του κινητού

Σύμφωνα πάντα με στοιχεία της δικογραφίας στις 07:00 το πρωί, ο Ο.Σ. φίλος της 19χρονης έστειλε μήνυμα μέσω Instagram σε φίλη της θανούσης, ενημερώνοντάς την ότι το κινητό της Μυρτώς βρίσκεται στην καφετέρια «ΣΟΥΛΑΤΣΟ». Η Αστυνομία διαπίστωσε ότι οι δράστες το είχαν εναποθέσει εκεί «σκοπίμως» για να μην βρεθεί πάνω της ή στον χώρο του εγκλήματος

Αυτή η ψευδής δήλωση, σε συνδυασμό με την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου σε άλλη τοποθεσία, αποδεικνύει, σύμφωνα με τις Αρχές, μια προσχεδιασμένη προσπάθεια παραπλάνησης της δικαιοσύνης, την ίδια στιγμή που μια νεαρή κοπέλα άφηνε την τελευταία της πνοή αβοήθητη.