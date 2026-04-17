Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς - Δρακόντεια μέτρα της ΕΛΑΣ

Ξεκίνησε στις 10 το πρωί σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, η διαδικασία της απολογίας των τριών κατηγορουμένων για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, καθώς διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο της νεαρής κοπέλας, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Απριλίου.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, εισαγγελέας και ανακριτής αναμένεται να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Έξω από τα δικαστήρια της Κεφαλονιάς η αστυνομική παρουσία είναι έντονη με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις.



Tι αναμένεται να ισχυριστούν

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φαίνεται να ρίχνει την ευθύνη στον άλλο και όλοι μαζί επιρρίπτουν ευθύνες στη 19χρονη, λέγοντας ότι εκείνη επέμενε για τη χρήση ναρκωτικών. Αυτό που θα ισχυριστούν είναι πως εκείνη έκλεισε το δωμάτιο, εκείνη οδήγησε τον εαυτό της σε αυτή την κατάσταση, η ίδια επέμενε να κάνει χρήση κοκαΐνης και μάλιστα δύο φορές.

Την ίδια ώρα, οι θέσεις τους αλλάζουν σχετικά με το πώς διαχειρίστηκαν την κατάρρευση της Μυρτώς. Ο 23χρονος φίλος της λέει ότι αυτός ήταν που επέμενε να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, όπως και έκανε, ενώ οι άλλοι δύο ισχυρίζεται πως ήθελαν να την αφήσουν στον δρόμο ως μία άγνωστη.



Με βάση τους μέχρι τώρα ισχυρισμούς του 23χρονου, η Μυρτώ είχε μεταβεί μαζί του στο ξενοδοχείο, όπου έκαναν χρήση κοκαΐνης. Η νεαρή φέρεται να ζήτησε επιπλέον ποσότητα της ουσίας, όπως λέει ο ίδιος, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο δωμάτιο οι άλλοι δύο νεαροί. Κάποια στιγμή, η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της και ένας από τους τρεις -όπως υποστήριξε- κάλεσε το ΕΚΑΒ.