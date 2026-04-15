Θάνατος 19χρονης στο Αργοστόλι: Δύο καταθέσεις που «καίνε» τον 26χρονο και τον 22χρονο

Ιδιαίτερα επιβαρυντικές είναι για τον 26χρονο - πάλαι ποτέ πρωταθλητή νέων στην άρση βαρών - και τον 22χρονο Αλβανό φίλο του, οι καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ που τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) έφτασαν στην πλατεία Αργοστολίου και εντόπισαν την 19χρονη Μυρτώ χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς ότι οι δύο νεαροί και μετέπειτα συλληφθέντες προσπάθησαν να τους ξεγελάσουν. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 26χρονος και ο 22χρονος υποστήριξαν πως εντόπισαν τυχαία την κοπέλα πεσμένη στο συγκεκριμένο σημείο και κάλεσαν το ΕΚΑΒ καθώς αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι καλά. Σε ερώτηση για το εάν τη γνωρίζουν, οι δύο νεαροί φέρονται να απάντησαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ ότι πρώτη φορά τη βλέπουν, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψουν τα ίχνη της εμπλοκής τους.



Οι καταθέσεις αυτές περιλαμβάνονται στη δικογραφία και - όπως εξηγούν στον FLASH αστυνομικές πηγές - είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές και θα παίξουν ρόλο στην απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την ποινική μεταχείριση του 26χρονου και του 22χρονου.

Οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή (17/4).