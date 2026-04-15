Πατέρας 19χρονης από Κεφαλονιά: Η Μυρτώ ήταν άβγαλτη, με δόλο την παραπλάνησαν - Μου πήραν τη ζωή

Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, που εντοπίστηκε αναίσθητη έξω από κατάστημα εστίασης στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα. Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, τόνισε: «Το παιδί μου ήταν άβγαλτο, δεν είχε σχέση με ναρκωτικά, το παγίδεψαν. Ήταν ένα ήσυχο και προστατευμένο παιδί χωρίς σχέση με ουσίες ή επικίνδυνες συμπεριφορές. Μπορεί να το επηρέασαν, να το παγίδεψαν, να του έριξαν κάτι, να το έκαναν υποχείριό τους. Αυτά θα μας τα πει η ανάκριση».

Και συμπλήρωσε εμφανώς ταραγμένος: «Όταν έφθασε το ΕΚΑΒ είχε τις αισθήσεις της, σε δύο λεπτά είχε πεθάνει. Το παιδί, από τις 3 η ώρα που το άφησαν εκεί μέχρι τις 5, το είχαν πετάξει στο πεζοδρόμιο και ψυχομαχούσε στο πεζοδρόμιο. Ούτε σκυλί να ήταν».



«Δεν υπάρχω, τελείωσα. Μία λέξη μόνο, δεν υπάρχω. Θα με δείτε σε λίγες μέρες που δεν θα υπάρχω. Η κορούλα μου, αυτό το βλαστάρι, αυτό το αγγελούδι, θα γινόταν Μις Υφήλιος. Την κράτησα στην Κεφαλονιά για να μην πάει στην Αθήνα, να μην περάσει στις Πανελλήνιες, για να μην τη χάσω στην Αθήνα. Με τόσα που γίνονται, τόσα εγκλήματα, την κράτησα εδώ. Την έβαλα στο ΙΕΚ σε μια σχολή και τώρα μου τη σκότωσαν», σημείωσε.



«Σχολείο και σπίτι ήταν και καμιά φορά πήγαινε με τις φίλες της για κανέναν καφέ. Φυσιολογικά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι με δόλο την αποπλάνησαν, έβαλαν κάτι στο ποτό της και έπαθε ό,τι έπαθε, πεταμένη στον δρόμο ήταν. Σπούδαζε μικροβιολόγος για να περνά την ώρα της, να μην κάθεται στο σπίτι. Της έφτιαχνα και 3-4 μεζονέτες. Τώρα μου πήραν τη ζωή, την αναπνοή μου, τον αέρα και τον ουρανό με τα άστρα. Τα πάντα όλα μου ήταν», κατέληξε.