Κεφαλονιά: Μυστηριώδης θάνατος 19χρονης στο Αργοστόλι - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες θανάτου μίας 19χρονης λίγα μέτρα μακριά από ψητοπωλείο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ του νησιού ενημερώθηκε λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα ότι απέναντι από το ψητοπωλείο, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, υπάρχει μια νεαρή κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Η 19χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών να την επαναφέρουν στη ζωή.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου, δεν έφερε εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης καταθέσεων από τους αστυνομικούς, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι νωρίτερα η 19χρονη ήταν με δύο άλλες νεαρούς και ίσως έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, καθώς και η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις.