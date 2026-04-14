Θάνατος 19χρονης στο Αργοστόλι: Συνελήφθη και τρίτο άτομο στην Κεφαλονιά

Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως τη δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς που εντοπίστηκε την Τρίτη του Πάσχα (13/4) νεκρή στο κέντρο του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ένας ακόμη Έλληνας, ηλικίας 23 ετών, προσήλθε αυτοβούλως στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου και συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο.

Μέχρι στιγμής, χειροπέδες έχει περάσει η ΕΛΑΣ σε δύο ακόμη άτομα, ηλικίας 26 και 22 χρονών, χωρίς προς ώρας να έχει διασαφηνιστεί πώς ακριβώς έχουν εμπλακεί στο τραγικό περιστατικό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στις 04:40 το πρωί της Τρίτης (14/4), το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ στην Πάτρα ενημέρωσε το κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας ότι διασώστες του ΕΚΑΒ Αργοστολίου μετέβησαν έξω από ψητοπωλείο, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Από το σημείο παρέλαβαν τη 19χρονη και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, με πληροφορίες να αναφέρουν πως η κοπέλα είχε ακόμη τον σφυγμό της.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η νεαρή κοπέλα κατέληξε στις 05:15.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της Δ.Α. Κεφαλληνίας, ο επόπτης υπηρεσίας και ο διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.