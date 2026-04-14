Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν το σπίτι 26χρονης και… πέρασαν εκεί το Πάσχα

Διέρρηξαν μονοκατοικία, την οποία μετέτρεψαν σε προσωρινή «στέγη» τις ημέρες του Πάσχα. Όταν η 26χρονη ιδιοκτήτρια επέστρεψε στο σπίτι της κάλεσε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι δύο από τους τρεις… εισβολείς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστημα 12 προς 13 Απριλίου. Οι δράστες όχι μόνο εγκαταστάθηκαν στο σπίτι αλλά προκάλεσαν και ζημιές στο εσωτερικό, ενώ αφαίρεσαν έπιπλα κι άλλα αντικείμενα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν ένας 22χρονος κι ένας 49χρονος, ενώ ο τρίτος δράστης, ηλικίας 32 ετών, διέφυγε με Ι.Χ. όχημα και κατά τη διαφυγή του -όπως καταγγέλθηκε- αποπειράθηκε να προκαλέσει σωματική βλάβη στον σύζυγο της ιδιοκτήτριας.

