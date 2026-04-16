Κεφαλονιά: Η κρίσιμη ώρα που στοίχισε τη ζωή στη Μυρτώ - Την ξεφορτώθηκαν για να μην μπλέξουν

Ολοένα και περισσότερα νέα στοιχεία βγαίνουν στο «φως» για τις συνθήκες υπό τις οποίες η 19χρονη Μυρτώ έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4) στην Κεφαλονιά, με τις Αρχές να εστιάζουν στη μία ώρα που μεσολάβησε από τη στιγμή που η κοπέλα κατέρρευσε μέχρι να εντοπιστεί στην πλατεία του Αργοστολίου.

03:25-04:31. Για περισσότερη από μία ώρα η 19χρονη Μυρτώ βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, μετά από χρήση κοκαΐνης. Ο 23χρονος φίλος της ήθελε να καλέσει ασθενοφόρο, όπως υποστηρίζει, ενώ ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και ο 22χρονος φίλος του από την Αλβανία, διαφωνούσαν γιατί θα… έμπλεκαν!

Αποφάσισαν λοιπόν να την… ξεφορτωθούν στην πλατεία και να προσποιηθούν ότι δεν την «γνωρίζουν» και απλά την βρήκαν λιπόθυμη στον δρόμο. Μάλιστα, μόλις το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε την κοπέλα, σχεδόν άσφυγμη με μυδρίαση, ο 23χρονος αλλά και ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας παρέμειναν στο δωμάτιο προκειμένου να σβήσουν τα ίχνη τους, ενώ «ξέχασαν» να αφήσουν το κινητό της 19χρονης στην κατοχή της.

«Νόμιζα ότι κάνει πλάκα»

«Βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά αλλά τίποτα. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Τελικά τηλεφώνησα και εκείνοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν και θα πουν ότι τη βρήκαν στο δρόμο».

Πρόκειται για μέρος από τα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Κεφαλονιάς ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς που βρισκόταν μαζί της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης.

Για τουλάχιστον μία ώρα, η 19χρονη βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη και κωματώδη κατάσταση μετά τη χρήση ναρκωτικών, χωρίς κανείς από την παρέα να ενημερώνει το ΕΚΑΒ. Το επεισόδιο με τους σπασμούς του άτυχου κοριτσιού, καταγράφεται χρονικά περίπου στις 03:25 τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου, ενώ ο 23χρονος φίλος της φαίνεται να επικοινωνεί με το ΕΚΑΒ στις 04:31, και το ασθενοφόρο την παραλαμβάνει στις 04:40.

Αυτά τα κρίσιμα λεπτά που ενδεχομένως να είχαν αποδειχθεί σωτήρια με την έγκαιρη επέμβαση των γιατρών, οι τρείς κατηγορούμενοι αδιαφόρησαν για τα συμπτώματα θεωρώντας ότι η 19χρονη τους κάνει πλάκα, διαφωνούσαν για το αν θα έπρεπε να καλέσουν ασθενοφόρο και τελικά σχεδίασαν το πως θα την «ξεφορτωθούν» πετώντας την σε μια πλατεία.

Με βάσει αυτά τα στοιχεία, σε βάρος των τριών συλληφθέντων, ασκήθηκε αναβαθμισμένη ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο στον Ανακριτή. Φως στις συνθήκες θανάτου θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται σε περίπου δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας όπου διενεργήθηκε την Τετάρτη η νεκροψία-νεκροτομή, η 19χρονη έχασε τη ζωή της από ανακοπή που επήλθε από πνευμονικό οίδημα.

Οι 4 ώρες στο ξενοδοχείο

Επί τέσσερις ώρες, οι κάμερες στην είσοδο του δωματίου, αποτυπώνουν τις κινήσεις των τριών συλληφθέντων. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό η 19χρονη έφτασε πρώτη στο χώρο μαζί με τον 23χρονο φίλο της στις 00:27. Στη 02:21 τα ξημερώματα έφτασε ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών με τα ναρκωτικά.

Η παρέα σύμφωνα με τις περιγραφές των κατηγορούμενων αποφάσισε να κάνει χρήση δεύτερη φορά και ο 26χρονος στις 02:52 αποχώρησε και επέστρεψε στις 03:11. Στις 03:27 αποτυπώνεται να φτάνει στο δωμάτιο ο 22χρονος φίλος του αρσιβαρίστα. Στις 03:55 ο 26χρονος αποχωρεί ξανά, ενώ στις 04:31, η κάμερα του ξενοδοχείου τον καταγράφει να μεταφέρει την 19χρονη σε κωματώδη κατάσταση.

Προπορεύεται ο 22χρονος φίλος του, με ρούχα της Μυρτώς. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, στις 04:46 εμφανίζεται ξανά ο 26χρονος να βγαίνει από το δωμάτιο, καθώς είχε επιστρέψει για να βοηθήσει τον 23χρονο να καθαρίσει το χώρο και να απομακρύνει το κινητό της Μυρτώς το οποίο άφησε σε μαγαζί της περιοχής για να το παραλάβει φίλη της. Στις 05:14 καταγράφεται να αποχωρεί και ο 23χρονος φίλος της 19χρονης.

«Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας. Μετά την άφιξη, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του καταλύματος. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές. Περί ώρα 05:15, αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπεύθυνος του καταλύματος περιγράφοντας μέρος των όσων αποτύπωσαν οι κάμερες ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρείς νεαροί είχαν στείλει δύο μηνύματα σε φίλη της 19χρονης, αναφέροντας ότι έχουν «παρατήσει τη Μυρτώ μόνη της» στη πλατεία.