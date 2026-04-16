Κεφαλονιά: Αυτό είναι το δωμάτιο της τελευταίας νύχτας της Μυρτώς - Μυστήριο με τις κηλίδες

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά έρχονται στο φως, μέσα από αποκλειστικά πλάνα και περιγραφές από το δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Mega, πρόκειται για τον χώρο όπου η νεαρή κοπέλα πέρασε τις τελευταίες ώρες της ζωής της, το βράδυ της Δευτέρας. Η Μυρτώ φέρεται να έφτασε στο δωμάτιο γύρω στις 00:30 μαζί με τον 23χρονο, έχοντας η ίδια προχωρήσει στην κράτηση.

Περίπου στις 02:00, στο δωμάτιο φέρεται να εισήλθε τρίτο άτομο, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος, κατά τις καταθέσεις, προμήθευσε την παρέα με ναρκωτικές ουσίες. Αποχώρησε λίγο αργότερα, για να επιστρέψει όταν η 19χρονη ήταν ήδη σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μυρτώ έδωσε μάχη για τη ζωή της για τουλάχιστον μία ώρα, παρουσιάζοντας έντονα συμπτώματα, πριν καταρρεύσει. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι δεν μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, παρότι αυτό βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο.

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται και για τις κινήσεις που ακολούθησαν. Όπως προκύπτει, μετά την κατάρρευση της 19χρονης, επιχειρήθηκε καθαρισμός του χώρου προκειμένου να εξαφανιστούν ίχνη. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημαντικά ευρήματα.

Στο κρεβάτι βρέθηκαν κομμάτια από ψεύτικες βλεφαρίδες, ενώ στα σεντόνια εντοπίστηκαν δύο κηλίδες, μία λευκή και μία κοκκινοκαφέ, οι οποίες έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση. Παράλληλα, στο τραπέζι υπήρχαν δύο πετσέτες, εκ των οποίων η μία έφερε επίσης ύποπτη κηλίδα.

Ευρήματα εντοπίστηκαν και στο δάπεδο, με τρίχες και υπολείμματα από τις βλεφαρίδες της άτυχης κοπέλας, ενώ στην τουαλέτα του δωματίου βρέθηκε ακόμη μία πετσέτα με κηλίδα, αλλά και σημάδι στον τοίχο που εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι αίμα.

Οι βιντεοκλήσεις με τον 66χρονο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 19χρονη Μυρτώ φέρεται να είχε επαφές με έναν 66χρονο άνδρα από την Πρέβεζα. Μάλιστα, οι δυο τους επικοινώνησαν μέσω βιντεοκλήσης και μηνυμάτων το μοιραίο βράδυ στις 04:00 τα ξημερώματα.

«Το βράδυ της Δευτέρας με πήρε η Μυρτώ με βιντεοκλήση. Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου είπε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και θα διανυκτέρευε στα παγκάκια, λέγοντάς μου ότι δεν έχει καθόλου χρήματα μαζί της. Εγώ της πρότεινα να επιστρέψει και μου απάντησε ότι δεν έχει κανέναν. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα ώστε να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο, όπως και έκανα. 220 ευρώ με IRIS. Τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της με βιντεοκλήση ήταν την 04:02 τα ξημερώματα. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Η κλήση διακόπηκε απότομα όταν μπήκε κάποιος στο δωμάτιο και η τελευταία λέξη που συγκράτησα ήταν το όνομα…», είπε ο ίδιος μιλώντας στο Mega.

Τον 66χρονο φέρεται γνώρισε στην 19χρονη, διαδικτυακά, ο 23χρονος φίλος της με τον οποίο ήταν μαζί το βράδυ στο κατάλυμα που έκλεισαν.

«Στις 05:04 ξύπνησα από βιντεοκλήση που μου έκανε ο 23χρονος. Μου είπε ότι η Μυρτώ ήταν στο νοσοκομείο και ότι εκείνος παρέμεινε στο δωμάτιο έχοντας το κινητό της. Με ρώτησε τι να το κάνει. Εγώ του είπα να το πάει να το παραδώσει στην κοπέλα. Στις 05:34 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι υπήρχε Αστυνομία έξω από το νοσοκομείο και φοβόταν να πάει. Του πρότεινα να το κρατήσει και να το παραδώσει την άλλη μέρα στην κοπέλα. Διέκρινα στη φωνή του ανησυχία και πανικό. Στις 06:09 με ξανακάλεσε και μου είπε ότι το κινητό το άφησε σε μία καφετέρια και ειδοποίησε μία φίλη της να πάει να το πάρει. Την επόμενη το μεσημέρι του έστειλα μήνυμα αν είχε κάποιο νέο από τη Μυρτώ και μου απάντηση ότι είχε πεθάνει».