Θάνατος 19χρονης Μυρτώς: Διαψεύδει το νοσοκομείο Κεφαλονιάς αναφορές για καθυστέρηση στα ΤΕΠ

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η διοίκηση του νοσοκομείου Κεφαλονιάς απαντά σε αναφορές που έκαναν λόγο για καθυστερημένη ανταπόκριση ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), το πρωί της 14ης Απριλίου όταν μεταφέρθηκε αναίσθητη η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της αφότου εγκαταλείφθηκε αβοήθητη από τους τρεις συλληφθέντες σε πλατεία στο Αργοστόλι.

Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε και μέσω ανάρτησης του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Το νοσοκομείο υποστηρίζει ότι ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ενήργησαν άμεσα και με υποδειγματικό τρόπο, εκτελώντας πλήρως τα καθήκοντά τους.

Ως προς τα γεγονότα με την Μυρτώ στην Κεφαλλονιά το Νοσοκομείο εξέδωσε και αυτό επίσημη ανακοίνωση pic.twitter.com/rloIM7fCxC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

Παράλληλα, χαρακτηρίζει τις σχετικές αναφορές ως κακόβουλες και τις απορρίπτει στο σύνολό τους.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το προσωπικό του νοσοκομείου υπερασπίζεται με κάθε μέσο την υγεία των πολιτών και ανταποκρίνεται σε κάθε περιστατικό με επαγγελματισμό.

Ο κοινός διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Κεφαλονιάς και Ληξουρίου, Δημήτρης Μαρτίνης, υπογράφει την ανακοίνωση, τονίζοντας ότι το προσωπικό «επιτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του».