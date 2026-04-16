Καρέ-καρέ η τραγωδία: Η 19χρονη Μυρτώ μπαίνει στο ξενοδοχείο και 4 ώρες μετά βγαίνει αναίσθητη

Η ανάλυση των καμερών ασφαλείας που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για τις κινήσεις των τριών ανδρών. Τα καρέ αποτυπώνουν τη μετάβαση από μια νύχτα διασκέδασης σε ένα σκηνικό θανάτου.

Στις 00:27, η Μυρτώ φαίνεται να μπαίνει στο κτίριο χαμογελαστή μαζί με τον φίλο της Ο.Σ. Είναι η τελευταία φορά που καταγράφεται ζωντανή και σε πλήρη συνείδηση.

Στις 02:21 εμφανίζεται ο αρσιβαρίστας Γ.Ε, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία προμήθευσε την κοκαΐνη, και αργότερα ο V.Ζ.

Η δικογραφία παραθέτει διαλόγους που συνδέονται με αυτές τις εικόνες. Ο φίλος της Ο.Σ παραδέχεται: «Όταν είδαμε ότι δεν ξυπνούσε, ο Γ.Ε είπε «Πάρ' την από τα πόδια, εγώ θα την πιάσω από τις μασχάλες. Πρέπει να βγει τώρα από το δωμάτιο».

Η πιο σκληρή εικόνα καταγράφεται στις 04:31: Ο V.Ζ. κατεβαίνει τη σκάλα και ακολουθεί ο Γ.Β. κρατώντας στα χέρια του την αναίσθητη Μυρτώ.

Την αφήνουν σε ένα τοιχίο επί του πεζοδρομίου, απέναντι από το κατάστημα «ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ». Στις 05:14, ο Ο.Σ καταγράφεται να βγαίνει τελευταίος από την πολυκατοικία, έχοντας ολοκληρώσει τον καθαρισμό του χώρου.

Όταν ο Γ.Ε. τον κάλεσε στο κινητό (κλήση που έχει καταγραφεί), ο διάλογος ήταν σύντομος: «Τελείωνε με το καθάρισμα. Ρίξε χλωρίνη παντού και φύγε από τη πίσω πόρτα αν μπορείς».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η καταγραφή της στιγμής που το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει τη 19χρονη.

Οι κάμερες δείχνουν τους δύο κατηγορούμενους να μιλούν στους διασώστες με χαρακτηριστική ηρεμία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Γ.Ε. φέρεται να είπε στον V.Ζ. λίγο πριν φτάσει το ασθενοφόρο: «Κάνε τον Κινέζο. Αν μας ρωτήσουν, πες ότι την είδαμε από μακριά και πλησιάσαμε».

Αυτή η σκηνοθεσία κατέρρευσε μόλις η Αστυνομία εξέτασε το υλικό των καμερών, το οποίο αποκάλυψε ότι η κοπέλα δεν «βρέθηκε» στον δρόμο, αλλά «πετάχτηκε» εκεί από τους ίδιους τους κατηγορούμενους.