Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς - Ποιοι σχεδίαζαν «να την ωθήσουν στην πορνεία»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου της Μυρτούς που έχει συγκλονίσει την Κεφαλονιά και το πανελλήνιο, προκαλώντας οργή. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως, ενώ στο στόχαστρο των αρχών παραμένει και ο 66χρονος που συνομιλούσε με την 19χρονη, λίγο προτού αυτή καταρρεύσει.



Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, προχώρησε σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα της υπόθεσης.



Μιλώντας στο Star, ο Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε ότι σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έχει ο 66χρονος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, απέστειλε χρηματικό ποσό ύψους 220 ευρώ στη νεαρή, αμέσως μετά από βιντεοκλήση που είχε προηγηθεί μεταξύ τους.



Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί, επίσης, η αναφορά ότι φέρεται να υπήρχε σχέδιο εκμετάλλευσης της νεαρής κοπέλας μέσω πορνείας, το οποίο όπως ειπώθηκε δεν υλοποιήθηκε λόγω του τραγικού τέλους της 19χρονης. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και δεύτερη κοπέλα, ηλικίας 18 ετών, η οποία διέμενε σε διπλανό δωμάτιο από εκείνο της Μυρτούς, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται μετά τηναπροσδόκητη τροπή δείχνει να παίρνει η υπόθεση θανάτου της Μυρτώς στο Αργοστόλι, για τον οποίο οι τρεις συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού έπειτα από τις απολογίες τους. Η 19χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, με φερόμενη νοσηλεύτρια να καταγγέλλει ότι οι γιατροί του ΤΕΠ άργησαν να αναλάβουν το περιστατικό, πράγμα που το προσωπικό έχει διαψεύσει. Την ίδια ώρα ο υπουργός υγείας έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό, ενώ ο πατέρας της κοπέλας ξεσπά ισχυριζόμενος ότι παγίδευσαν την κόρη του.

Προσωπική αντεκδίκηση

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία αλλά και τα όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η νοσηλεύτρια που είχε καταγγείλει τους γιατρούς του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, είναι γιατρός αναισθησιολόγος και είχε κίνητρο προσωπικής αντεκδίκησης σε άλλη υπόθεση με συνάδελφό της. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια ισχυρίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η 19χρονη Μυρτώ πέθανε γιατί δεν έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, αφού δεν ήταν στη θέση της η συγκεκριμένη γιατρός.



Μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, ο Μιχάλης Γιαννάκος, διέψευσε την καταγγελία της «νοσηλεύτριας» τονίζοντας ότι, «η Μυρτώ έχασε τη ζωή της επειδή αυτά τα κτήνη άργησαν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια από τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού, δηλαδή από το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο. Και όχι γιατί δεν υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο».



«Στο νοσοκομείο σε ενεργή εφημερία υπήρχαν καρδιολόγος γιατρός και αναισθησιολόγος. Και μάλιστα όταν έφτασε το ΕΚΑΒ εκεί, καρδιολόγος υποδέχτηκε την ασθενή και μαζί με την αναισθησιολόγο και επί 77 λεπτά βοήθησαν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπάθησαν να κάνουν ανάνηψη αλλά δεν τα κατάφεραν. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ 4:31 και 4:34 τα ξημερώματα ήταν στο σημείο και εκεί υπήρχαν αυτά τα δύο κ…, τα οποία είπαν ότι την βρήκαν στο πεζοδρόμιο, την οποία κουβάλησαν από το δωμάτιο που έμεναν και ήταν απαθέστατοι. Ήταν αισχροί. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ είδαν ότι έχει αργή αναπνοή, ότι δεν αντιδρά στο φως η κόρη των οφθαλμών της», πρόσθεσε.

«Έχουν αλληλομηνυθεί»

«Τέσσερα λεπτά ήταν στο νοσοκομείο. Εδώ λοιπόν, έγινε ένα τηλέφωνο σε μια εκπομπή, από μία υποτίθεται νοσηλεύτρια των ΤΕΠ, που είπε ότι δεν υπήρχαν γιατροί στο νοσοκομείο. Μόνο που είπε ψέματα γιατί δεν ήταν νοσηλεύτρια στα ΤΕΠ η συγκεκριμένη που πήρε τηλέφωνο. Ήταν γιατρός αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο, η οποία δεν ήταν σε εφημερία. Η συνάδελφός της ήταν στο νοσοκομείο σε εφημερία που ήταν εκεί και επιλήφθηκε του κοριτσιού. Αλλά οι ίδιοι, επειδή έχουν αλληλομηνυθεί για άλλο ζήτημα, πριν από ένα μήνα είχαν διανυκτερεύσει και οι δύο στο τμήμα. Είχε κόντρα μία γιατρός με την άλλη που είχε βάρδια και πήρε και υποκρίθηκε τη νοσηλεύτρια και κατήγγειλε ψέματα. Αυτό είναι γνωστό σε όλο το νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Και το λέω καθαρά γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», τόνισε στη συνέχεια ο Μιχάλης Γιαννάκος.



«Δεν θα βγάλουμε λάδι αυτά τα καθάρματα λέγοντας ότι φταίει το υγειονομικό σύστημα, ενώ οι ίδιοι είχαν δύο ώρες εκεί το κορίτσι χωρίς να ζητάνε βοήθεια γιατί στην αρχή αν ζήταγαν βοήθεια, το κορίτσι θα είχε σωθεί. Η κοπέλα ήταν στη σχολή βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Ήταν μία άριστη σπουδάστρια στο δεύτερο εξάμηνο. Πολύ καλό κορίτσι χωρίς να κάνει χρήση ναρκωτικών. Και η τραγική ειρωνεία ποια ήταν; Γιατί και η μάνα της ήταν βιοπαλαίστρια. Τελείωσε τη σχολή και εκείνο το βράδυ έκανε αποκλειστικό σε ασθενή και η κόρη της πέθανε κάτω και η ίδια δεν το ήξερε. Πήγε στο σπίτι της και την ειδοποίησε ο καρδιολόγος που υποτίθεται δεν υπήρχε», επισήμανε.

Συγκλονίζει ο πατέρας της Μυρτώς

Εν τω μεταξύ τον δικό του Γολγοθά ανεβαίνει εδώ και πέντε μέρες ο πατέρας της αδικοχαμένης Μυρτώς, ο οποίος ξέσπασε μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μετά την προφυλάκιση των τριών συλληφθέντων για τον θάνατο της κόρης του. Ο ίδιος έκανε λόγο για παγίδα που έστησαν στην Μυρτώ, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη.



«Τι να το κάνω; Μου ‘φέραν το παιδί πίσω; Προφυλακίστηκαν. Έπρεπε να τους περάσουν από το μηχάνημα που κόβουν το σαλάμι. Για να συμμορφωθούν οι υπόλοιποι. Αυτοί οι τρεις είναι μονάχα; Η υπομονή τελείωσε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη κυρία μου. Υπάρχει δικαιοσύνη; Από την μεριά έχει μαγαζιά, καφέδες, καφετέριες και όλα αυτά. Εκεί η αστυνομία πάει και ελέγχει, δύο φορές την ημέρα. Στην απάνω μεριά της πλατείας μετά από 30 μέτρα πουλιέται πρ…. Γίνονται συναλλαγές», ανέφερε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πατέρας της 19χρονης.

«Ήταν ένας επίγειος άγγελος»

Και πρόσθεσε: «Ήταν ένας επίγειος άγγελος. Ένα παιδί που δεν του έλειπε το αίσθημα, η αγάπη, η ευγένεια. Ένα παιδί απερίγραπτο. Ένα γατάκι να κλωτσήσεις στον δρόμο, θα “φας” 10 χρόνια κάθειρξη και 30.000€ πρόστιμο. Και το παιδί μου, αυτοί οι κύριοι ανακριτές, οι κύριοι εισαγγελείς να βγάλουν 13 ώρες απόφαση; Σε πέντε λεπτά έπρεπε να βγει η απόφαση. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος και ανησυχώ για την πορεία της υπόθεσης. Δεν είναι μόνο αυτοί. Αν το κουβάρι το αρχίσουν από την αρχή, θα φτάσει μέχρι την Κολομβία».



Ο ίδιος μίλησε και για παγίδευση της κόρης του, τονίζοντας: «Δεν έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε πέσει σε μία οργανωμένη σπείρα που έχει αρχηγό που έχει υπάρχει εγώ που έχει μπράβους; Που ζείτε; Συγκρίνεται με αυτά το παιδί μου, το αγγελούδι μου; Το ξέρω αυτό ότι το παγίδευσαν, με τρομάζει ότι θυσίασα το παιδί μου από άγνοιά μου, αλλά να προστατεύσω τα παιδιά της κοινωνίας έχω υποχρέωση και την μνήμη της κόρης μου που την λοιδορούν. Εγώ γι’ αυτό ζω. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν. Χαθήκαμε γιατί χάσαμε την δικαιοσύνη», συμπλήρωσε ο πατέρας της 19χρονης αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο παγίδευσαν, όπως λέει, την κόρη του.

«Χθες πάντρεψα το παιδί μου»

Γροθιά στο στομάχι είναι τα λόγια του χαροκαμένου πατέρα, ο οποίος μίλησε για την «χειρότερη μέρα της ζωής του», όταν χρειάστηκε να ντύσει την Μυρτώ νύφη για την κηδεία της.



«Εγώ το παιδί μου το ‘χασα. Εγώ το παιδί χθες το πάντρεψα. Μου είχε ζητήσει να το πάω “θέλω να με συνοδεύσεις στην εκκλησία”. Και της είπα σε συνόδευσα παιδάκι μου γιατί στο είχα υποσχεθεί αλλά και εσύ μου είχες υποσχεθεί ότι θα σε πάω στην εκκλησία, να σε παραδώσω στον αγαπημένο σου, όχι εδώ που σε παραδίδω», σημείωσε κλείνοντας.

Διατάχθηκε ΕΔΕ με εντολή Άδωνι

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε δημόσια, ανακοινώνοντας ότι διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι το Νοσοκομείο Κεφαλονιάς λειτούργησε σωστά και ότι η Μυρτώ διασωληνώθηκε από τους παρόντες γιατρούς πριν καταλήξει. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως, αν αποδειχθεί ότι υπήρξε ψευδής καταγγελία για λόγους προσωπικής αντιδικίας, θα κατατεθεί μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και η υπεύθυνη δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ.

Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 18, 2026

Ο ίδιος ο υπουργός είχε από τις πρώτες ημέρες διαβεβαιώσει, έπειτα από επικοινωνία με τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τη διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας, ότι στην εφημερία υπήρχε ιατρικό προσωπικό στα επείγοντα και ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε άμεσα. Σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, η 19χρονη είχε φτάσει στο νοσοκομείο ήδη σε κατάσταση ανακοπής, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τους διαθέσιμους γιατρούς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η αντίδραση των νοσηλευτών του νοσοκομείου, οι οποίοι, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, υπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία διαβεβαιώνουν ότι κανένα μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού δεν προχώρησε στην ανώνυμη καταγγελία που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Η κίνηση αυτή ενίσχυσε περαιτέρω τις αμφιβολίες γύρω από την ταυτότητα της γυναίκας και τα πραγματικά της κίνητρα.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ το βάρος πλέον μετατοπίζεται από την αρχική δημόσια καταγγελία στο αν υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια διασποράς ψευδών ισχυρισμών γύρω από μια τραγωδία που έχει ήδη συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και το πανελλήνιο. Προς το παρόν, τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου αντικρούουν την εικόνα περί εγκατάλειψης της 19χρονης χωρίς ιατρική φροντίδα.