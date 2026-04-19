Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση της Μυρτώς - Ανοίγει το «κάδρο» των ερευνών

Τον δικό τους Γολγοθά ανεβαίνουν οι γονείς της 19χρονης Μυρτούς, μετά τον σοκαριστικό θάνατό της στην Κεφαλονιά, από ανακοπή έπειτα από χρήση κοκαΐνης. Την ώρα που οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται προφυλακιστέοι στον Κορυδαλλό, και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο για εμπλοκή περισσότερων προσώπων στην υπόθεση, ο πατέρας της Μυρτούς αμφισβητεί τα μηνύματα που αντάλλαξε η κόρη του με τον 66χρονο και κάνει λόγο για κύκλωμα μαστροπείας.

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ 19ΧΡΟΝΗΣ ΜΥΡΤΩΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Μια νέα αποκάλυψη έρχεται να φέρει νέα τροπή στην υπόθεση, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, το στενό οικογενειακό περιβάλλον της 19χρονης έχει υποστηρίξει πως έχει στη διάθεσή του στοιχεία και μαρτυρίες πως στο μοιραίο δωμάτιο υπήρχαν και άλλα άτομα, εκτός από τον 26χρονο αρσιβαρίστα και τον 23χρονο και ότι στο σημείο που άφησαν την 19χρονη δεν ήταν μόνο τα δύο άτομα, δηλαδή ο αρσιβαρίστας και 22χρονος. Παράλληλα, και ο δικηγόρος της οικογένειας Παναγής Δρακουλόγκωνας ξεκαθαρίζει πως δεν αποκλείεται κατά την ανακριτική διαδικασία να προκύψει η ανάμειξη και άλλων ατόμων.



«Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξει έρευνα και έλεγχος για εμπλοκή ενδεχομένως και άλλων ανθρώπων και ο έλεγχος να περιλαμβάνει και το τι έγινε τις προηγούμενες ώρες και τις προηγούμενες ημέρες. Στην ανάκριση θα προκύψει αν εμπλέκονται ή όχι άλλα άτομα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Μάλιστα, στο στόχαστρο των αρχών φαίνεται πως έχει μπει και μια 18χρονη κοπέλα η οποία φέρεται να διέμενε σε διπλανό δωμάτιο από εκείνο της Μυρτώς.



«Η Μυρτώ έπεσε θύμα κυκλώματος μαστροπείας»

Από την πλευρά του ο πατέρας της Μυρτούς, εξαπολύει «πυρά» κατά των κατηγορουμένων και καταγγέλλει ότι η κόρη του «έχει πέσει θύμα κυκλώματος μαστροπείας» ενώ αναφέρθηκε και στον 66χρονο που συνομιλούσε με την 19χρονη μέσω μηνυμάτων και της έστειλε 220 ευρώ το μοιραίο βράδυ, πριν το κορίτσι καταρρεύσει και αφήσει την τελευταία της πνοή, λέγοντας ότι ίσως είναι ο εγκέφαλος πίσω από την υπόθεση.



«Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να την ναρκώσουν, να το απαγάγουν το παιδί μου, να το πάνε στην Αθήνα γιατί έχουν στριπτιτζάδικα. Γι’ αυτό της λένε σε κάποιο βίντεο ότι ‘έχουμε σπίτι να πάμε στην Αθήνα’. Είμαι 80 τόσο χρόνων και τέτοια οργάνωση δεν υπάρχει ούτε στο Σικάγο την εποχή του Αλ Καπόνε», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή.



Μάλιστα, ο πατέρας της 19χρονης αλλά και όλη της η οικογένεια, αμφισβητεί πλέον ανοιχτά και τα μηνύματα που φέρεται να έχουν σταλεί από το κινητό της τηλέφωνο στον 66χρονο, στα οποία αναφέρεται ότι είχαν διώξει τη Μυρτώ από το σπίτι και ότι εκείνη έμενε επί πέντε ημέρες σε παγκάκια. Αυτό που υποστήριξε, είναι πως κάποιος άλλος ήταν αυτός που έλεγχε το κινητό της και ζητούσε χρήματα από τον 66χρονο.

«Κάνω τώρα που ψιλοέρχομαι να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα και κάνω τον «Μαγκάιβερ». Όταν της έχουν πάρει το τηλέφωνο, το έχει στα χέρια του κάποιος που εγώ δεν ξέρω αλλά εικασίες κάνω, το κινητό της κόρης μου και το παρέδωσαν μετά σε ένα άλλο καφενείο. Ό,τι μηνύματα θέλουν, θα γράψουν κυρία μου. Και όποιος είναι υπεύθυνος, θα δούμε το δια ταύτα ποιος θα είναι», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Μπορεί να μην είχαμε την μόρφωση αλλά γονείς είμαστε. Όποιος διανοείτο να μου ακουμπήσει το παιδί μου, ύαινα γίνομαι, ύαινα. Να αφήσω εγώ το παιδί μου πέντε μέρες στο παγκάκι; Μπορεί να μην είχαμε γιατί είμαι γέροντας, γιατί η μάνα της δούλευε τρεις δουλειές επειδή η ζωή είναι ακριβή, δύσκολα τα πράγματα αλλά στο παιδί μας δεν έλειψε τίποτα. Πριγκηπέσσα την είχαμε και πριγκηπέσσα την λέμε ακόμα».

«Ποτέ δεν την έδιωξαν από το σπίτι»

Στο πλευρό των γονιών στέκονται και οι συγγενείς και οι φίλοι τους, που και αυτοί προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τον άδικο χαμό της Μυρτούς. Η νονά της 19χρονης από την πλευρά της, εξήγησε ότι ο πατέρας και η μητέρα της ήταν πάντα εκεί για την κόρη τους και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι την είχαν διώξει από το σπίτι. «Ποτέ της δεν διώχθηκε από το σπίτι της και ποτέ δεν κοιμήθηκε και αυτά που λένε έξω. Κατηγορηματικότατα όχι. Κοιμόταν στο σπίτι του το παιδί. Την περιμένανε αυτοί οι άνθρωποι, την περιμένανε, και εκεί είναι και το μεγάλο τους το δράμα τώρα. Γιατί αν είχε συμβεί τέτοιο πράγμα κάπως θα…, από την πρώτη στιγμή, κάτι, κάπως θα ήταν», είπε η νονά της 19χρονης.



Μάλιστα η ίδια αποκάλυψε και το τι έλεγε το τελευταίο μήνυμα της Μυρτούς προς την μητέρα της, λίγο πριν σβήσει μπροστά στους 3 πλέον συλληφθέντες το μοιραίο βράδυ. «Οι άνθρωποι αυτοί είναι μαρμαρωμένοι γιατί περιμέναν το παιδί τους πίσω. Μέχρι τις 2:00 η μάνα της λέει ‘’σ’ αγαπάμε, έλα’’. Και εγώ ‘’σας αγαπώ’’. Έτσι θα της απάνταγε της μάνας της; Δεν θα της έλεγε ‘’να μην σε βλέπω στα μάτια μου’’; Ένα μήνυμα ήταν μεταξύ μάνας και κόρης», ανέφερε.



Πλέον οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνομιλίες της νεαρής κοπέλας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η συναλλαγή της με τον 66χρονο άνδρα το μοιραίο βράδυ. Την ώρα που οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται ήδη στη φυλακή, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου της Μυρτούς.

Τα γεγονότα στο νοσοκομείο

Την ώρα που όλο το νησί και οι οικείοι της Μυρτώς πενθούν τον θάνατό της, σάλος έχει δημιουργηθεί γύρω από το τι λέγεται πως συνέβη στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου μεταφέρθηκε η Μυρτώ λιπόθυμη και τελικά κατέληξε. Όλα ξεκίνησαν από την καταγγελία που έκανε δημόσια μια γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι είναι νοσηλεύτρια στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, λέγοντας ότι οι γιατροί στα ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) άργησαν να αναλάβουν το περιστατικό της Μυρτούς.



Αυτό προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από το προσωπικό του ίδιοι νοσοκομείου, καθώς και του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου αλλά και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, διέψευσαν την συγκεκριμένη καταγγελία τονίζοντας ότι οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν την Μυρτώ. Μάλιστα, όπως υποστήριξαν, η καταγγέλλουσα δεν είναι νοσηλεύτρια, αλλά γιατρός αναισθησιολόγος, η οποία είχε άλλα κίνητρα πίσω από την καταγγελία.



Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς έβγαλε μία ανακοίνωση όπου διαψεύδεται το ενδεχόμενο να μην υπήρχαν οι γιατροί και πιθανότατα να μπορούσε να έχει σωθεί η Μυρτώ. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, η δήθεν νοσηλεύτρια φέρεται να έχει προσωπικές διαφορές με άλλη γιατρό του νοσοκομείου, με την οποία έχουν αλληλομηνυθεί, και φέρεται να βρήκε ευκαιρία με την υπόθεση της Μυρτούς για να επωφεληθεί προσωπικά από το να καταγγείλει ψευδώς την συνάδελφό της. Αυτό προκάλεσε το ξέσπασμα τόσο του Μιχάλη Γιαννάκου όσο και του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος διέταξε ΕΔΕ.

Η Ειρήνη Βουτσινά, πρόεδρος εργαζομένων νοσοκομείου Κεφαλονιάς, μίλησε στην εκπομπή για τα όσα συνέβησαν. «Υπήρχε καρδιολόγος. Ήταν εκεί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατέβηκε στα επείγοντα ο γιατρός που εφημέρευε και αμέσως μετά κατέβηκε και η αναισθησιολόγος που εφημέρευε. Το ΕΚΑΒ πήγε μέσα σε λίγα λεπτά», είπε.





Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν επιβεβαιώνει την καταγγελία του Μιχάλη Γιαννάκου ότι η καταγγέλλουσα που βγήκε σε άλλη εκπομπή ως νοσηλεύτρια είναι γιατρός, η οποία βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την γιατρό, η οποία είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, απάντησε: «Εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω μόνο και μόνο γιατί δεν έχω αποδείξεις. Μπορεί να εικάζω κάποια πράγματα, μπορεί να πιστεύω κάποια πράγματα, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχω αποδείξεις.



Εγώ αυτό που θέλω είναι να διερευνηθεί το θέμα για να δούμε ποιος ήταν ακριβώς πίσω από αυτή τη δήλωση. Να πω και το εξής ότι ο κύριος Γιαννάκος φυσικά για να μιλάει μπορεί να έχει κάποιες πληροφορίες. Δεν τον διαψεύδω σε καμία περίπτωση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα δεν είναι νοσηλεύτρια. Έχουμε κάνει μια έρευνα σαν νοσηλευτική υπηρεσία και με σιγουριά δεν είναι νοσηλεύτρια».