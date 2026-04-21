Δικηγόρος οικογένειας 19χρονης Μυρτώς: «Ό,τι λέει ο 23χρονος είναι ανακριβές»

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης Μυρτώς, Παναγής Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», αναφέρθηκε στις εξελίξεις της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, αμφισβητώντας όσα υποστηρίζει ο 23χρονος κατηγορούμενος.

«Ό,τι και να λέει ο 23χρονος είναι ανακριβές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με άτομα από το φιλικό περιβάλλον, πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση φέρεται να εμφανίστηκε στην καθημερινότητα της Μυρτούς τις τελευταίες εβδομάδες πριν τον θάνατό της.

«Η Μυρτώ δεν θα έπαιρνε ποτέ ναρκωτικά με τη βούλησή της»

Η οικογένεια της 19χρονης, μέσω του δικηγόρου της, υποστηρίζει ότι η Μυρτώ «ποτέ δεν θα έκανε χρήση ναρκωτικών με τη βούλησή της», αν και όπως επισημάνθηκε δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί πλήρη ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ εκκρεμούν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Παράλληλα, εκφράζεται η εκτίμηση ότι τις τελευταίες ημέρες πριν τον θάνατό της η 19χρονη ενδέχεται να είχε δεχθεί ψυχολογική πίεση και χειρισμό.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε και σε εμπλεκόμενα άτομα, σημειώνοντας ότι η οικογένεια θεωρεί πως συγκεκριμένα πρόσωπα παρουσιάζονται ως αξιόπιστα, ενώ ο 23χρονος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Από την πλευρά του, ο 23χρονος έχει υποστηρίξει ότι γνώρισε τη Μυρτώ σε κοινωνική εκδήλωση πριν περίπου ενάμιση χρόνο και ότι το μοιραίο βράδυ βρίσκονταν μαζί για βιντεοκλήση με τρίτο πρόσωπο, χωρίς –όπως λέει– να υπάρχει εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με κύκλωμα ή μαστροπεία.

Ο 66χρονος και οι τελευταίες επικοινωνίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις τελευταίες επικοινωνίες της 19χρονης, καθώς φέρεται να είχε επαφή με έναν 66χρονο άνδρα λίγο πριν καταρρεύσει.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε λεπτομερώς τις συνομιλίες τους, αναφέροντας πως η επικοινωνία τους διακόπηκε απότομα όταν μπήκε κάποιος στο δωμάτιο. Το πρόσωπο αυτό φαίνεται να έχει επαφές με την 19χρονη πριν και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο διαμέρισμα.