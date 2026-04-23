Η Μυρτώ, ο 66χρονος και οι ερωτικές σκηνές:Όλα όσα υποστηρίζει η «Ολίβια» για το βράδυ της τραγωδίας

Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι δίνει ο 23χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος δηλώνει τρανς άτομο με το όνομα «Ολίβια» και βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως.

Μέσω του συνηγόρου του, ο 23χρονος μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», περιγράφοντας τη γνωριμία του με τη Μυρτώ αλλά και όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

Η γνωριμία και οι επαφές με τη Μυρτώ

Όπως ανέφερε, γνώρισε τη 19χρονη σε γάμο στην Κεφαλονιά πριν από περίπου ενάμιση μήνα και έκτοτε διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, ενώ συναντήθηκαν ξανά κατά την περίοδο του Πάσχα για καφέ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βράδυ της τραγωδίας η Μυρτώ είχε προηγουμένως βρεθεί με έναν άνδρα και αργότερα επικοινώνησε με 66χρονο, από τον οποίο ζήτησε χρήματα, επικαλούμενη ότι δεν έχει που να μείνει.

Με τον 66χρονο είχαν ερωτικές επαφές στο παρελθόν και είχαν μάλιστα κανονίσει να πάνε και διακοπές μαζί, αναφέρει ο 23χρονος. Μάλιστα το βράδυ εκείνο είχαν σκοπό να κάνουν ερωτικές σκηνές μαζί με την Μυρτώ και να καλέσουν σε βιντεοκλήση τον 66χρονο για να βλέπει.

Τι ισχυρίζεται για τα ναρκωτικά

Ο 23χρονος υποστηρίζει ότι η Μυρτώ ζήτησε η ίδια να προμηθευτεί ναρκωτικά. Όπως λέει, επικοινώνησε με τον πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος τους προμήθευσε ουσίες, πληρωμένες με χρήματα που είχε λάβει η 19χρονη από τον 66χρονο.

Αναφέρει επίσης ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή του ξενοδοχείου, ενώ άλλο ποσό δόθηκε για δεύτερη δόση ναρκωτικών.

Κατά την εκδοχή του, ο ίδιος έκανε χρήση μόνο μία φορά και ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να βγει στο μπαλκόνι. Όταν επέστρεψε στο δωμάτιο, υποστηρίζει ότι βρήκε τη Μυρτώ σε κατάσταση κρίσης, με σπασμούς.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο δωμάτιο βρέθηκε και ο αρσιβαρίστας, ενώ η 19χρονη, όπως ισχυρίζεται, του πρότεινε ερωτική επαφή όσο ήταν ακόμα καλά πριν κάνει ναρκωτικά, κάτι που δεν προχώρησε καθώς ο πρώην αρσιβαρίστας δεν ήθελε να γίνει για να μην εμπλακεί και ο 23χρονος τρανς.

Τι συνέβη όταν η Μυρτώ ξεκίνησε να έχει σπασμούς

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο αρσιβαρίστας κάλεσε τον Αλβανό που βρισκόταν με την κοπέλα του στο δίπλα δωμάτιο για βοήθεια, προκειμένου να μεταφέρουν τη Μυρτώ. Υποστηρίζει ότι την άφησαν σε παγκάκι έξω από το ξενοδοχείο, ενώ ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, αν και την επικοινωνία ανέλαβε άλλος, καθώς δεν γνώριζε την ακριβή διεύθυνση.

Παράλληλα, ο 23χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι εγκατέλειψαν την 19χρονη, υποστηρίζοντας πως προσπάθησαν να ζητήσουν βοήθεια.