Θεσσαλονίκη: Καμία ποινή σε ένοικο που πυροβόλησε διαρρήκτη με καραμπίνα - Τι ανέφερε το Δικαστήριο

Καμία ποινή δεν επέβαλε το δικαστήριο σε ένοικο μονοκατοικίας στο Νέο Ρύσιο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2022 πυροβόλησε και τραυμάτισε επίδοξο διαρρήκτη που είχε εισβάλει στο σπίτι του.

Ο ένοικος κοιμόταν όταν ο διαρρήκτης μπήκε στο σπίτι του, αφού πρώτα είχε χτυπήσει τον σκύλο του 43χρονου. Ο ένοικος αντιλήφθηκε την εισβολή, πήρε μια καραμπίνα και πυροβόλησε στα πόδια του διαρρήκτη. Πρωτόδικα, ο 43χρονος καταδικάστηκε για τον τραυματισμό του άνδρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε σε δεύτερο βαθμό να μην επιβάλει καμία ποινή στον 43χρονο ένοικο της μονοκατοικίας, παρά την υπέρβαση των ορίων άμυνας που διαπίστωσε. Ειδικότερα, έκρινε ότι έδρασε έτσι λόγω της ταραχής και του φόβου του από την εισβολή του επίδοξου διαρρήκτη.

«Είναι δικαίωση και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ελληνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο 43χρονος ένοικος στην ΕΡΤ, ενώ ευχήθηκε να μην συμβεί σε κανέναν κάτι παρόμοιο.

Σημειώνεται ότι ο διαρρήκτης μαζί με συνεργό του, αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι είχαν κλέψει ακόμα οκτώ σπίτια και αυτοκίνητα στην περιοχή.