Θεσσαλονίκη: Απάτες από δήθεν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ – Πώς πήραν 33.000 ευρώ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης εξιχνίασαν περιπτώσεις απάτης στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών. Συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 3 άτομα οι οποίοι υποδύονταν τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή υπαλλήλους ασφαλιστικού γραφείου για να εξαπατήσουν τα θύματά τους. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσαφικά και άλλα τιμαλφή αξίας 33.000 ευρώ.

