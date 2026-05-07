Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 49χρονος οδηγός μηχανής

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 49χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 20:00 στην Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, πριν από την έξοδο για τα Κωνσταντινοπολίτικα.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το δίκυκλο που οδηγούσε ο 49χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πινακίδα και προστατευτικό στηθαίο, αναφέρει το thestival.

Στη συνέχεια το όχημα ανετράπη εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.