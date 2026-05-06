Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη σε διάβαση έξω από σχολείο - Συνελήφθη ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Τρίτης στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το τροχαίο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του περιπολικού.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Θέμιδος, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ανήλικη διέσχιζε τη διάβαση πεζών τη στιγμή που συγκρούστηκε με το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν διασώστες. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του npress, φέρει λάμες στο πόδι, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την αρμόδια Τροχαία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.