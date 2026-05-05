Σε σοβαρή κατάσταση 40χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στο Ηράκλειο

Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και παραμένει διασωληνωμένος.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Αγγελική Γιαννακού

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 40χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με το neakriti, όταν ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινείτο με το πατίνι στην περιοχή.

Ο άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, μετά τα μεσάνυχτα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.

Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

