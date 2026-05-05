Έρχεται νέα ρύθμιση για τα πατίνια: Απαγόρευση για ανηλίκους - Κατάργηση εισηγείται ο Χρυσοχοΐδης

Σαφές μήνυμα υπέρ αυστηρότερων περιορισμών - ακόμη και πλήρους κατάργησης - των ηλεκτρικών πατινιών έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας νέα νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους από ανηλίκους στους δρόμους.



Όπως ανέφερε, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση με τον υφυπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ώστε να θεσπιστεί σαφές πλαίσιο που θα επιτρέπει στους ανηλίκους να χρησιμοποιούν πατίνια μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες, αποκλείοντάς τους από το οδικό δίκτυο.

«Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί στον δρόμο»

Μιλώντας στο Mega, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η χρήση πατινιών από ανηλίκους σε δρόμους δεν επιτρέπεται και τόνισε ότι αυτό θα αποτυπωθεί πλέον ρητά σε νόμο.

«Ο ανήλικος δεν μπορεί και δεν πρέπει να κυκλοφορεί με πατίνι στον δρόμο. Είναι πολύ επικίνδυνο», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινή εικόνα σε μεγάλες λεωφόρους - με χρήστες χωρίς κράνος και με υψηλές ταχύτητες- εντείνει την ανησυχία.

«Η προσωπική μου θέση είναι να καταργηθούν»

Πέρα από τη ρύθμιση για τους ανηλίκους, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διατύπωσε ξεκάθαρα τη θέση του υπέρ της πλήρους κατάργησης των πατινιών.

«Η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «είναι κρίμα να χάνονται παιδιά στους δρόμους από τα πατίνια».

Παράλληλα, επισήμανε ότι, αν δεν δημιουργηθούν ειδικοί διάδρομοι για την κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, ο κίνδυνος ατυχημάτων θα παραμένει υψηλός.

Ανεπαρκείς οι υφιστάμενοι κανόνες

Αναφερόμενος στους μέχρι σήμερα περιορισμούς, όπως η χρήση κράνους και τα όρια ταχύτητας, ο υπουργός σημείωσε ότι δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Όπως είπε, το ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί μόνο με μέτρα όπως οι πινακίδες, αλλά απαιτείται μια συνολική παρέμβαση.

Το ζήτημα πέρα από τους ανηλίκους

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους ανηλίκους, επισημαίνοντας ότι πατίνια χρησιμοποιούνται ακόμη και για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως οι διανομές.

Ωστόσο, έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στη χρήση για ψυχαγωγία σε ασφαλείς χώρους και στην κυκλοφορία σε δρόμους υψηλής ταχύτητας. «Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του σε μια πλατεία ή μια παιδική χαρά. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα από το να κυκλοφορεί στη λεωφόρο με ταχύτητα 30-40 χιλιομέτρων», σημείωσε.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για το νέο πλαίσιο, με το ενδεχόμενο αυστηρών περιορισμών ή ακόμη και πλήρους απαγόρευσης να παραμένει ανοιχτό, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια και έρχεται συνεχώς στο προσκήνιο με τραγικά δυστυχήματα και ατυχήματα.