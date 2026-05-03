Νέος τραυματισμός παιδιού από πατίνι – Στο Καραμανδάνειο 11χρονος

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό τραυματισμού παιδιού από (ηλεκτρικό) πατίνι σημειώθηκε στην δυτική Πελοπόννησο, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους.



Όπως έγινε γνωστό, το απόγευμα του Σαββάτου (2/5), στην πλατεία της Κυπαρισσίας, ένας 11χρονος τραυματίστηκε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται γονέας, άλλο παιδί που κινούνταν με πατίνι έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να του προκληθεί τραυματισμός στο πόδι.



Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που μεταφέρει το tempo24, ο 11χρονος αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Δευτέρα (4/5).



Παράλληλα, την περασμένη Παρασκευή καταγράφηκε ακόμη ένα παρόμοιο περιστατικό στο Ρίο, όπου επίσης παιδί τραυματίστηκε από πατίνι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι και εκεί θα χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στην Ηλεία, όπου ένας 12χρονος έχασε τη ζωή του σε ατύχημα με πατίνι.

Τα διαδοχικά περιστατικά προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώνονται σε δημόσιους χώρους και σε δρόμους κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Την ίδια ώρα, επανέρχεται η συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων στη χρήση πατινιών, όχι μόνο στους δρόμους, αλλά και σε πλατείες και πεζόδρομους.

