Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Ηλεία: Έφτανε τα 60 χλμ/ώρα το πατίνι του 13χρονου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στα Μακρίσια Ηλείας για τον 13χρονο μαθητή, που έχασε τη ζωή του όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Star, ο μικρός Κωνσταντίνος φέρεται να προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία φίλου του, ο οποίος προπορευόταν επίσης με ηλεκτρικό πατίνι, με τον οποίο είχαν βγει μαζί βόλτα όπως συνήθιζαν.

Ο 13χρονος προσπάθησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα, ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην προσπάθεια αυτή, δεν κατάφερε να ελέγξει το πατίνι και προσέκρουσε στο δεξί μπροστινό μέρος του αγροτικού.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία με το παιδί να τραυματίζεται θανάσιμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ηλεκτρικό πατίνι του 13χρονου είχε δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως και 80 χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού, από φόβο για πιθανό ατύχημα, είχε τοποθετήσει περιορισμό ταχύτητας (κόφτη), με αποτέλεσμα το πατίνι να μην ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Παρ' όλα αυτά παραμένει μια υψηλή ταχύτητα για ανήλικο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με πατίνι σημειώθηκε στα Μακρίσια την Τετάρτη 29 Απριλίου, όπου ο ανήλικος κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο όχημα που βρισκόταν πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Από την μετωπική σύγκρουση, ο θάνατος του 13χρονου Κωνσταντίνου ήταν ακαριαίος. Ο 53χρονος οδηγός του αγροτικού, βγήκε σε κατάσταση σοκ και ξεσπά σε λυγμούς. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

«Την ώρα που έφτασα εγώ, στα τρία λεπτά δηλαδή, δεν είχε καθόλου αισθήσεις σχεδόν το παιδί. Φώναζε, φώναζε (ο μπαμπάς), το παιδί δεν αντιδρούσε καθόλου. Ήρθαν τα ασθενοφόρα. Του βάλανε το μηχάνημα εκεί πέρα. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από μία, μιάμισι ώρα μας είπαν ότι τελικά ήταν νεκρό από την ώρα που πήγε», είπε ο θείος του ανήλικου.

Σοκαρισμένοι οι συμμαθητές του

Σοκαρισμένοι οι φίλοι και οι συμμαθητές μου μικρού Κωνσταντίνου πήγαν στο σημείο που ο φίλος τους άφησε την τελευταία του πνοή, προκειμένου να αφήσουν στη μνήμη του πολύχρωμα λουλούδια.

πηγή: Tempo24

Σήμερα, Παρασκευή 1 Μαΐου, η οικογένεια, οι φίλοι και όλο το χωριό θα αποχαιρετήσουν τον Κωνσταντίνο στις 11:00 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.