Βαρύ πένθος στην Ηλεία: Με λευκά μπαλόνια αποχαιρέτησαν τον 13χρονο Κωνσταντίνο

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου στα Μακρίσια Ηλείας, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ επέβαινε στο πατίνι του.

Η εξόδιος ακολουθία για τον μικρό Κωνσταντίνο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών για να πει το τελευταίο «αντίο» στο άτυχο παιδί. Φίλοι και συμμαθητές έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια.

πηγή: Tempo24

πηγή: Tempo24

πηγή: Tempo24

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με πατίνι σημειώθηκε στα Μακρίσια την Τετάρτη 29 Απριλίου, όπου ο ανήλικος κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο όχημα που βρισκόταν πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Από την μετωπική σύγκρουση, ο θάνατος του 13χρονου Κωνσταντίνου ήταν ακαριαίος. Ο 53χρονος οδηγός του αγροτικού, βγήκε σε κατάσταση σοκ και ξεσπά σε λυγμούς. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

«Την ώρα που έφτασα εγώ, στα τρία λεπτά δηλαδή, δεν είχε καθόλου αισθήσεις σχεδόν το παιδί. Φώναζε, φώναζε (ο μπαμπάς), το παιδί δεν αντιδρούσε καθόλου. Ήρθαν τα ασθενοφόρα. Του βάλανε το μηχάνημα εκεί πέρα. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από μία, μιάμισι ώρα μας είπαν ότι τελικά ήταν νεκρό από την ώρα που πήγε», είπε ο θείος του ανήλικου.