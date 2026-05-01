Μεσσηνία: Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό 21χρονο και τέσσερις τραυματίες

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης (30/4) στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Τρίπολης, στο ύψος του Αγίου Φλώρου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eleftheriaonline, στο πρώτο ΙΧ επέβαιναν τρεις 21χρονοι, με έναν εξ αυτών να οδηγεί. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με αγροτικό στο οποίο επέβαιναν ένας 55χρονος και μία 54χρονη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι τρεις νεαροί του ΙΧ, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε η 54χρονη συνοδηγός του αγροτικού.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου λίγες ώρες αργότερα ο ένας 21χρονος κατέληξε. Ένας δεύτερος συνομήλικός του, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, διακομίστηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο στην Ελευσίνα.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική αρχή.