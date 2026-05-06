Μυστήριο στον Πύργο: Άνδρας μετέφερε νεκρό σε νοσοκομείο στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του

Έντονη αναστάτωση εκτυλίχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου την Τετάρτη (6/5), μετά από ένα μυστηριώδες και ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που έχει θέσει σε συναγερμό τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις δημοσίευμα του patrisnews.com, άνδρας έφτασε στο νοσοκομείο οδηγώντας το όχημά του και, σε μια κίνηση που προκαλεί ερωτήματα, άνοιξε το πορτ μπαγκάζ και παρέδωσε στο ιατρικό προσωπικό έναν δεύτερο άνδρα. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, ο τελευταίος ήταν ήδη νεκρός, γεγονός που πυροδότησε άμεσα την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ξεκινώντας ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να υποστήριξε ότι εντόπισε τον άνδρα, με τα αρχικά Α.Ε., χωρίς τις αισθήσεις του έξω από καφενείο στον Πύργο, και αποφάσισε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Οι ισχυρισμοί του βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου.