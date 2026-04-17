Πύργος: Συνελήφθη παππούς γιατί πήρε τον 2χρονο εγγονό του από το νοσοκομείο - Είχε πιει χλωρίνη

Χειροπέδες πέρασε η ΕΛΑΣ σε έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο κατηγορούμενος κατηγορείται ότι απομάκρυνε το δίχρονο εγγόνι του από την παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Πύργου, παρά το ότι το παιδί νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση μετά από κατάποση χλωρίνης.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το patrisnews.gr, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της 15ης Απριλίου στα Λεχαινά. Το δίχρονο αγόρι, το οποίο βρισκόταν υπό την προσωρινή επίβλεψη του παππού του, κατανάλωσε ποσότητα χλωρίνης κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Πολυϊατρείο Λεχαινών και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Παρά το γεγονός ότι οι παιδίατροι του Νοσοκομείου Πύργου υπογράμμισαν την ανάγκη για άμεση και συνεχή νοσηλεία, καθώς το παιδί διέτρεχε υψηλό κίνδυνο να εμφανίσει χημική πνευμονία, ο παππούς του έλαβε μια ακατανόητη απόφαση. Τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, πήρε το αγοράκι από το νοσοκομείο χωρίς να ενημερώσει, θέτοντας τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και Αστυνομικοί του Α.Τ. Ανδραβίδας - Κυλλήνης ξεκίνησαν αναζητήσεις, εντοπίζοντας τελικά τον άνδρα το επόμενο πρωί στον Πύργο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί είχε πρόσβαση στην καυστική ουσία, αλλά και τους λόγους που οδήγησαν τον παππού του στην επικίνδυνη απομάκρυνσή του από το νοσοκομείο.

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία, αναφέρεται:

«Συνελήφθη, χθες το πρωί, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεσηανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, προχθές 15-4-2026 το απόγευμα, στα Λεχαινά, ο κατηγορούμενος είχε προσωρινά την εποπτεία του δίχρονου εγγονιού του, που προέβη σε κατάποση χλωρίνης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Πολυϊατρείο Λεχαινών και στη συνέχεια με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, για νοσηλεία

Ο κατηγορούμενος προχθές 15-4-2026 τα μεσάνυχτα πήρε από την παιδιατρική του νοσοκομείου τον εγγονό του και αποχώρησε, παρά τις οδηγίες των ιατρών για παραμονή του ανήλικου στο νοσοκομείο καθώς υφίστατο κίνδυνος να υποστεί χημική πνευμονία, με αποτέλεσμα να τεθεί η υγεία του παιδιού σε κίνδυνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας».