Αίγιο: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Τον καταστηματάρχη «δείχνει» ο πατέρας
Περιπέτεια υγείας βίωσε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα 13 Απριλίου μια 15χρονη στο Αίγιο, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοβαρής μέθης.
Σύμφωνα με πληροφορίες τού tempo24.news, η ανήλικη βρισκόταν μαζί με την παρέα της σε κατάστημα της περιοχής και, όπως καταγγέλλει ο πατέρας της, παρά το γεγονός πως γνώριζε την ηλικία της, ο καταστηματάρχης της έδωσε κανονικά αλκοολούχο ποτό.
Το αποτέλεσμα ήταν η 15χρονη να μεταφερθεί στο νοσοκομείο από τους γονείς της για τις πρώτες βοήθειες.
Πληθαίνουν τα περιστατικά μέθης σε ανηλίκους
Το περιστατικό κατήγγειλε ο πατέρας της στην Αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνες για την σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος.
Το tempo24.gr αναφέρει μάλιστα πως σε ένα 24ωρο σημειώθηκαν τουλάχιστον 4 περιστατικά με ανήλικους που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, καθώς βρίσκονταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ.