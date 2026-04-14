Ελλάδα Ανήλικοι Αλκοόλ Νοσοκομεία Αίγιο Local News

Αίγιο: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Τον καταστηματάρχη «δείχνει» ο πατέρας

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Περιπέτεια υγείας βίωσε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα 13 Απριλίου μια 15χρονη στο Αίγιο, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοβαρής μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τού tempo24.news, η ανήλικη βρισκόταν μαζί με την παρέα της σε κατάστημα της περιοχής και, όπως καταγγέλλει ο πατέρας της, παρά το γεγονός πως γνώριζε την ηλικία της, ο καταστηματάρχης της έδωσε κανονικά αλκοολούχο ποτό.

Το αποτέλεσμα ήταν η 15χρονη να μεταφερθεί στο νοσοκομείο από τους γονείς της για τις πρώτες βοήθειες.

Πληθαίνουν τα περιστατικά μέθης σε ανηλίκους

Το περιστατικό κατήγγειλε ο πατέρας της στην Αστυνομία, που ξεκίνησε έρευνες για την σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Το tempo24.gr αναφέρει μάλιστα πως σε ένα 24ωρο σημειώθηκαν τουλάχιστον 4 περιστατικά με ανήλικους που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, καθώς βρίσκονταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader