Τέλος το αλκοόλ και ο καπνός σε ανηλίκους: Το ψηφιακό «μπλόκο» και τα βαριά πρόστιμα

Σε μια κοινή συνέντευξη τύπου που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την προστασία της νεολαίας, οι υπουργοί Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, παρουσίασαν τον οδικό χάρτη για την καθολική απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους.

Το μήνυμα των τεσσάρων στελεχών ήταν κοινό: Μηδενική ανοχή σε όσους κερδοσκοπούν εις βάρος της υγείας των παιδιών, με την τεχνολογία και την αστυνόμευση να ενώνονται για πρώτη φορά τόσο στενά.

Ψηφιακό «φρένο» και υποχρεωτική ταυτοποίηση



Ο Δημήτρης Παπαστεργίου ανέλυσε τον ρόλο των ψηφιακών εργαλείων, τονίζοντας ότι πλέον δημιουργείται ένα ψηφιακό μητρώο επιχειρήσεων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την υποχρεωτική χρήση εφαρμογών για την άμεση επιβεβαίωση της ηλικίας των αγοραστών στο σημείο πώλησης, εξαλείφοντας το επιχείρημα της «άγνοιας» από την πλευρά των εμπόρων. Παράλληλα, η αναβαθμισμένη εφαρμογή «Safe YOUth» θα αποτελεί το «κουμπί κινδύνου» και ενημέρωσης για εφήβους και γονείς.

Σαρωτικοί έλεγχοι και «καμπάνες» 10.000 ευρώ



Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα στοιχεία που σοκάρουν: Από τον Ιούλιο του 2025 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 82.000 έλεγχοι, οδηγώντας σε 313 συλλήψεις. Το νέο πλαίσιο προβλέπει:

Πρόστιμα έως 10.000 ευρώ και αυτόφωρη διαδικασία.

Σφράγιση καταστημάτων σε περίπτωση υποτροπής.

Υποχρεωτική γνωστοποίηση στην ΕΛ.ΑΣ. για ιδιωτικές εκδηλώσεις (πάρτι) με συμμετοχή ανηλίκων.

Η υγεία των νέων στο επίκεντρο



Οι Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος στάθηκαν στην ιατρική και κοινωνική διάσταση του θέματος. Η κατανάλωση αλκοόλ σε σχολικές και ιδιωτικές γιορτές έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, συνδέοντας την άμεση πρόσβαση σε ουσίες με την έξαρση της βίας ανηλίκων. Η νέα στρατηγική δεν στοχεύει μόνο στην καταστολή, αλλά στην αλλαγή της κουλτούρας γύρω από την έκθεση των νέων σε εξαρτήσεις.

Η «κοινωνική αστυνόμευση»



Στο πλαίσιο των οργανωτικών αλλαγών, ανακοινώθηκε η ίδρυση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. Η νέα αυτή δομή θα διαχειρίζεται κρίσιμα ζητήματα όπως η ενδοοικογενειακή βία (με 13.000 συλλήψεις το 2025), η έμφυλη βία και ο ρατσισμός, εντάσσοντας την προστασία των ανηλίκων σε ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας για τον πολίτη.