Τι αλλάζει στο αλκοτέστ: Πότε η Τροχαία δεν θα κατάσχει το αυτοκίνητο - Έρχεται νέα ΚΥΑ

Μια νέα αλλαγή έρχεται στα αλκοτέστ και στις συνέπειες για εκείνους που εντοπίζονται να έχουν πιει ένα... ποτηράκι παραπάνω.

Όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία το θετικό αλκοτέστ -υπό προϋποθέσεις- δεν θα σημαίνει αυτόματα ότι η Τροχαία θα παίρνει με γερανό το αυτοκίνητο του οδηγού.

Μιλώντας στο ERTNews, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι η νέα ΚΥΑ θα ορίζει ότι για θετικά αλκοτέστ από 0,20 έως 0,40, η Τροχαία δεν θα κατάσχει το αυτοκίνητο. Αντίθετα, θα υπάρχει η δυνατότητα ο συνοδηγός ή κάποιος από τους επιβάτες να αναλάβει την ευθύνη να το μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό ωστόσο, θα είναι το άτομο που θα αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει το αυτοκίνητο, να υποβληθεί σε αλκοτέστ και να βρεθεί ότι εντός των επιτρεπτών ορίων.

Αυξημένη επιφυλακή για πιθανούς κινδύνους

Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας όπως είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.



Ο υπουργός ανέφερε ότι οι ελληνικές αρχές αξιολογούν συνεχώς τις διαθέσιμες πληροφορίες και βρίσκονται σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο που να προκαλεί άμεσο συναγερμό.



«Δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε ό,τι πρέπει και λαμβάνουμε τα μέτρα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη

Αναφερόμενος στην υπόθεση θανάτου του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός τόνισε ότι η αστυνομία αναμένεται σύντομα να έχει πλήρη εικόνα για τα γεγονότα.



«Πολύ σύντομα η αστυνομία θα έχει απαντήσεις για όλα και όσοι εμπλέκονται θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», δήλωσε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής προκύπτουν ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου στην υπόθεση, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για περιστατικό βίας.



Όπως υπογράμμισε, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση της βίας μέσα στα γήπεδα, το φαινόμενο φαίνεται να μεταφέρεται πλέον εκτός αθλητικών χώρων.



«Πρόκειται για εγκληματίες που κρύβονται πίσω από οπαδικά σχήματα. Καθήκον μας είναι να εξαρθρώσουμε αυτές τις εγκληματικές ομάδες και να αποκαλύψουμε ποιοι βρίσκονται πραγματικά πίσω από αυτά τα κινήματα», ανέφερε.

Για τους θανάτους κρατουμένων στον Κορυδαλλό

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον θάνατο δύο κρατουμένων στις Φυλακές Κορυδαλλού, οι οποίοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης.



Όπως είπε, οι ακριβείς συνθήκες των θανάτων δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.



«Ο ιατροδικαστής και ο εισαγγελέας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν», δήλωσε.



Παράλληλα επισήμανε ότι το σωφρονιστικό σύστημα αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερπληθυσμού, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο για την κατασκευή πέντε νέων σωφρονιστικών καταστημάτων.

Έρχονται πρόστιμα από «έξυπνες κάμερες»

Σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, ο υπουργός σημείωσε ότι παρά τις πιλοτικές κάμερες και τις προειδοποιητικές πινακίδες, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας.



«Δεν μπορεί να συνεχιστεί η μαζική παραβίαση των κανόνων. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να βεβαιώνονται πρόστιμα μέσω των έξυπνων καμερών», δήλωσε.



Τόνισε επίσης ότι στόχος των ελέγχων δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η αποφυγή τροχαίων δυστυχημάτων.



Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Σαββατοκύριακα παρατηρείται ήδη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, κάτι που αποδίδεται στην αυξημένη αστυνόμευση.

Σχέδιο για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα

Τέλος, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αθήνα.



Το σχέδιο περιλαμβάνει την παρουσία 150 αστυνομικών στους δρόμους, εκτεταμένη χρήση καμερών και εντατικούς ελέγχους σε βασικούς οδικούς άξονες.



Στόχος είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης και ο περιορισμός των παραβάσεων που επιβαρύνουν την κυκλοφορία.