Αλκοτέστ και μεσοβδόμαδα: Πόσοι «πιάστηκαν» να παραβατούν - Βίντεο με ελέγχους στη Συγγρού

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η εφαρμογή του δόγματος μηδενικής ανοχής στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ , με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής να πραγματοποιεί σαρωτικούς ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Οι Αρχές δίνουν πλέον σαφές μήνυμα ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στις παραδοσιακά «επίφοβες» ημέρες της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, αλλά επεκτείνονται και μεσοβδόμαδα, αιφνιδιάζοντας τους οδηγούς σε ανύποπτο χρόνο.

Μπλόκο – γίγας στη Σταδίου

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η επιχείρηση που στήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Σταδίου, στο ύψος της Παλιάς Βουλής. Εκεί, μια πολυμελής ομάδα αποτελούμενη από περισσότερους από δέκα αστυνομικούς της Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) προχώρησε σε εκτεταμένο «μπλόκο».

Οι αστυνομικοί έκλειναν ανά λίγα λεπτά κάθετα όλο τον δρόμο και χρησιμοποίησαν κώνους για να δημιουργήσουν έναν ειδικό «παράδρομο» ελέγχου, στον οποίο διοχετεύονταν τα οχήματα προκειμένου να υποβληθούν οι οδηγοί σε αλκοτέστ. Η επιχείρηση ήταν οργανωμένη σε δύο στρατηγικά σημεία: η πρώτη ομάδα σταματούσε τα οχήματα που κινούνταν επί της Σταδίου από το ύψος της οδού Αμερικής, ενώ η δεύτερη ομάδα επικεντρώθηκε στα οχήματα που εισέρχονταν από την οδό Κολοκοτρώνη. Οι έλεγχοι ήταν ενδελεχείς -ενώ συνεχίστηκαν μέχρι τα ξημερώματα- γι’ αυτό και το μποτιλιάρισμα, κάποιες στιγμές, έφτανε ως την Κλαυθμώνος.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών πραγματοποιήθηκε μεγάλη εξόρμηση της Τροχαίας, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στις 2 Μαρτίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε ένα μόνο πενθήμερο διενεργήθηκαν 36.725 έλεγχοι αλκοολομέτρησης σε όλη την Αττική, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 270 παραβάσεις. Μάλιστα, 12 οδηγοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο, καθώς η ένδειξη του αλκοτέστ ξεπέρασε το όριο των 0,60 mg/l. Η Τροχαία ξεκαθαρίζει ότι οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την εμπέδωση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη των σοβαρών ατυχημάτων.