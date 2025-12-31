Η «vύχτα» σε αλκοολικό σοκ – Ο νέος ΚΟΚ «αδειάζει» τα ποτήρια

Η εικόνα στις μεγάλες πίστες και τα club της Αθήνας στις 4 το πρωί θυμίζει πλέον κάτι από... ΗΠΑ. Παρέες που πλήρωσαν 500 και 1.000 ευρώ για premium φιάλες, ζητούν από τους σερβιτόρους να τις πάρουν μαζί τους φεύγοντας. Ο λόγος; Το «σκληρό» αλκοόλ δέχεται διπλό χτύπημα: από τη μία η οικονομική αφαίμαξη λόγω φόρων και από την άλλη οι αυστηροί έλεγχοι ελέγχων της Τροχαίας, σε καθημερινή βάση.

Το «μπλόκο» της Τροχαίας αλλάζει τον χάρτη της διασκέδασης

Δεν είναι πλέον μόνο το πρόστιμο. Είναι η ψυχολογία της «τσιμπίδας». Ο νέος ΚΟΚ έχει μετατρέψει το αλκοτέστ σε καθημερινότητα, με τις αυτόφωρες διαδικασίες και τις αφαιρέσεις διπλωμάτων έως και για 10 χρόνια σε περιπτώσεις υποτροπής να λειτουργούν σωστά, ως το απόλυτο αποτρεπτικό μέσο, για τον συνδυασμό οδήγησης και μέθης.

Τα νέα αποκαλυπτικά δεδομένα



Πέρα από την πτώση του 20-25% στην κατανάλωση, η έρευνα αγοράς αναδεικνύει τρεις νέες τάσεις που ανατρέπουν τα δεδομένα:

Εκτόξευση των "Mocktails" και του 0%: Η αγορά των μη αλκοολούχων ποτών (Low & No Alcohol) δεν είναι πλέον μια «γραφική» επιλογή. Σύμφωνα με πηγές από τις εισαγωγικές εταιρείες, η ζήτηση για alcohol-free gin και zero-alcohol beers στα νυχτερινά κέντρα σημείωσε αύξηση 40% το τελευταίο δωδεκάμηνο. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε εξειδικευμένους καταλόγους mocktails για να καλύψουν τη χασούρα από τις φιάλες.

Το «Φαινόμενο του Οδηγού της Παρέας» (Designated Driver): Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η κουλτούρα του «νηφάλιου οδηγού» γίνεται mainstream. Πολλά club έχουν αρχίσει να προσφέρουν δωρεάν μη αλκοολούχα ποτά ή εκπτώσεις σε όποιον δηλώνει στην είσοδο ότι είναι ο οδηγός της παρέας και φοράει το ειδικό βραχιολάκι.



ΦΠΑ και του ΕΦΚ: Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα αλκοολούχα ποτά στην Ευρωζώνη (σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα). Αυτό εξηγεί γιατί ένα premium μπουκάλι αγγίζει πλέον απλησίαστες τιμές για το μέσο εισόδημα. Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης να παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη και τον ΦΠΑ στο 24%, η τιμή ενός premium ποτηριού ουίσκι έχει αυξηθεί κατά 50% μέσα σε μια τετραετία (από 20€ σε 30€ σε high-end εστιατόρια).

Η τροχαία καιροφυλακτεί

Η εικόνα με τους γερανούς της Τροχαίας έξω από τα νυχτερινά κέντρα τα ξημερώματα έχει αλλάξει τη νοοτροπία των θαμώνων. Οι ποινές πλέον δεν είναι απλώς χρηματικές, αλλά έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του οδηγού.

1.200 Ευρώ: Το πρόστιμο για πάνω από 0,55 ml/l αλκοόλ, ποσό που ισούται με ενάμιση βασικό μισθό.



300% αύξηση: Στους ελέγχους της Τροχαίας κατά τις «επικίνδυνες» ώρες (03:00 - 07:00) στα κεντρικά οδικά δίκτυα.

Ο Χάρτης των ποινών – Νέος ΚΟΚ 2025



-30% στα έσοδα: Η απώλεια κέρδους για τα καταστήματα, καθώς το αλκοόλ είχε το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και το υψηλότερο κέρδος.

Η «ρεβάνς» των TΑΞΙ: Σύμφωνα με στελέχη εφαρμογών ταξί (π.χ. FreeNow, Uber), τις ώρες 03:00 - 06:00 τα Σαββατοκύριακα, οι κλήσεις από περιοχές με νυχτερινά κέντρα (Γκάζι, Παραλιακή, Λαδάδικα) έχουν αυξηθεί κατά 15-20% σε σχέση με πέρυσι. Ο κόσμος προτιμά το κόστος της διαδρομής από το ρίσκο του ελέγχου.



Πτώση πωλήσεων στη χονδρική: Οι μεγάλες εταιρείες διανομής αλκοολούχων (Hellenic Beverages κ.λπ.) αναφέρουν μετατόπιση των πωλήσεων από το κανάλι On-Trade (μπαρ/κλαμπ) στο Off-Trade (σούπερ μάρκετ/κάβες). Ο κόσμος πίνει πλέον σπίτι του πριν βγει (pre-drinking), ώστε στο μαγαζί να πάρει μόνο ένα ποτό.



Διεθνής Σύγκριση: Η Ελλάδα έχει πλέον ένα από τα αυστηρότερα πλαίσια στην Ε.Ε. Σε χώρες όπως η Σουηδία, η αυστηρότητα αυτή οδήγησε σε ραγδαία μείωση των τροχαίων, αλλά και σε ριζική αλλαγή των κερδών της εστίασης.