Σε ισχύ από σήμερα ο Νέος Κώδικας- Τι αλλάζει και ποιες παραβάσεις «καίνε»

Ο νόμος 5209/2025, που ψηφίστηκε στις 10 Ιουνίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 13 Ιουνίου, έρχεται να αλλάξει ριζικά την οδική συμπεριφορά, επιβάλλοντας αυστηρότερα πρόστιμα και πολύχρονη αφαίρεση αδειών οδήγησης.

Γιατί στις 13 Σεπτεμβρίου;

Η «περίοδος χάριτος» των τριών μηνών που δόθηκε για την προσαρμογή οδηγών και πολιτών στις νέες ρυθμίσεις λήγει, και από εδώ και πέρα η εφαρμογή του νόμου θα είναι αμείλικτη. Το μήνυμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι ξεκάθαρο: όποιος παραβιάζει τον νέο ΚΟΚ, θα πληρώνει ακριβά.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Έλεγχοι τροχαίας

Συχνές Ερωτήσεις για τον νέο ΚΟΚ

Πότε τίθεται σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ;

Ο νέος ΚΟΚ εφαρμόζεται από 13 Σεπτεμβρίου 2025, μετά την τρίμηνη παράταση που δόθηκε.

Γιατί άλλαξε ο ΚΟΚ;

Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι προηγούμενες ρυθμίσεις δεν μείωσαν επαρκώς τα τροχαία. Η αυστηροποίηση θεωρείται το τελευταίο «όπλο» για να συνετιστούν οι οδηγοί.

Ποιες παραβάσεις τιμωρούνται πιο αυστηρά;

Κυρίως η χρήση κινητού, η υπερβολική ταχύτητα, οι «κόντρες», η οδήγηση χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ.

Οι βαριές κυρώσεις του νέου ΚΟΚ

Ο νέος ΚΟΚ εισάγει αυστηρές κυρώσεις που κλιμακώνονται με την υποτροπή. Στόχος είναι να μπει τέλος στη λογική της ατιμωρησίας.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Έλεγχοι τροχαίας

Χρήση κινητού κατά την οδήγηση

Αρχική παράβαση: 350€, αφαίρεση άδειας για 1 μήνα. Πρώτη υποτροπή: 1.000€, αφαίρεση άδειας για 6 μήνες. Δεύτερη υποτροπή: 2.000€, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Αρχική παράβαση: 700€, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες. Πρώτη υποτροπή: 1.000€, αφαίρεση άδειας για 6 μήνες. Δεύτερη υποτροπή: 2.000€, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

«Κόντρες» – Ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα

Αρχική παράβαση: 2.000€, αφαίρεση άδειας για 1 έτος. Πρώτη υποτροπή: 4.000€, αφαίρεση άδειας για 2 έτη. Δεύτερη υποτροπή: 8.000€, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Αρχική παράβαση: 700€, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες. Πρώτη υποτροπή: 1.000€, αφαίρεση άδειας για 6 μήνες. Δεύτερη υποτροπή: 2.000€, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Αρχική παράβαση: 1.000€, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη. Πρώτη υποτροπή: 2.000€, αφαίρεση άδειας για 4 έτη. Δεύτερη υποτροπή: 4.000€, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας

Αρχική παράβαση: 350€, αφαίρεση άδειας για 1 μήνα. Υποτροπή: Πρόστιμα έως 2.000€ και αφαίρεση άδειας έως 1 έτος. Συνεπιβάτης χωρίς κράνος: Πρόστιμο 350€ τόσο στον οδηγό όσο και στον συνεπιβάτη. Συνοδηγός χωρίς ζώνη: Πρόστιμο 150€ και για τους δύο.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

0,5–1,1 g/l: 350€, αφαίρεση άδειας για 1 μήνα.

Υψηλότερες ενδείξεις: Πρόστιμα έως 4.000€, αφαίρεση άδειας έως 10 έτη, ποινές φυλάκισης.

Στάθμευση σε θέση ΑμεΑ

Αρχική παράβαση: 150€, αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 ημέρες. Υποτροπή: Πρόστιμα έως 2.000€ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ αλκοτέστ

Παρακώλυση σιδηροδρόμων

Αρχική παράβαση: 1.200€, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη. Υποτροπή: Πρόστιμα έως 4.000€, αφαίρεση άδειας έως 8 έτη. Με δυστύχημα: Κάθειρξη έως 20 έτη ή ισόβια.

Ποινικές κυρώσεις – Οι βαρύτερες ποινές

Ο νέος ΚΟΚ δεν περιορίζεται σε διοικητικά πρόστιμα. Σε περιπτώσεις πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, οι ποινές είναι πλέον ποινικές και άκρως αυστηρές:

Βαριά σωματική βλάβη: κάθειρξη έως 10 έτη.

Θανατηφόρο δυστύχημα: κάθειρξη 10–20 έτη.

Πολύνεκρο δυστύχημα: ισόβια κάθειρξη.

Τα «κατά» του νέου ΚΟΚ – Γιατί η εφαρμογή του θα είναι δύσκολη

Παρά τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του νέου ΚΟΚ, υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις.

Πρώτον, η ανεπαρκής αστυνόμευση: Χωρίς συστηματικούς ελέγχους, τα αυστηρά πρόστιμα κινδυνεύουν να μείνουν «στα χαρτιά».

Δεύτερον, οι υψηλές χρηματικές κυρώσεις μπορεί να θεωρηθούν δυσανάλογες για τους χαμηλόμισθους, δημιουργώντας κοινωνικές αντιδράσεις.

Τρίτον, η δικαστική επιβάρυνση: Με την πρόβλεψη βαριών ποινικών κυρώσεων, αναμένεται αύξηση υποθέσεων στα δικαστήρια, κάτι που θα φέρει καθυστερήσεις και αντιπαραθέσεις.

Επιπλέον, ειδικοί επισημαίνουν ότι η εφαρμογή του ΚΟΚ απαιτεί εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης και συστηματική εκπαίδευση οδηγών. Χωρίς αυτά, το μέτρο κινδυνεύει να εκληφθεί απλώς ως «φοροεισπρακτικό εργαλείο» και όχι ως πραγματική πολιτική οδικής ασφάλειας.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Έλεγχοι τροχαίας

Ο νέος ΚΟΚ αποτελεί το αυστηρότερο πλαίσιο οδικής κυκλοφορίας που γνώρισε η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόστιμα-φωτιά, μακροχρόνιες αφαιρέσεις αδειών και βαριές ποινικές κυρώσεις στέλνουν το μήνυμα πως η πολιτεία δεν θα ανεχθεί πλέον την ασυδοσία στον δρόμο.

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: θα εφαρμοστεί στην πράξη ή θα μείνει γράμμα του νόμου; Μόνο η συνδυασμένη δράση πολιτείας, τροχαίας και κοινωνίας μπορεί να κρίνει αν ο νέος ΚΟΚ θα σώσει ζωές ή θα καταγραφεί ως ακόμη μία αυστηρή αλλά ανεφάρμοστη μεταρρύθμιση.