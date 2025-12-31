Ενθαρρυντικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια: Χαμηλό 15ετίας σε θανάτους από τροχαία με τον νέο ΚΟΚ

Σε λίγες ώρες οι περισσότεροι -αν δεν περάσουν την αλλαγή του χρόνου οικογενειακά στο σπίτι- θα πάρουν τα οχήματά τους για να κατευθυνθούν σε κεντρικές πλατείες ή νυχτερινά κέντρα για να μετρήσουν αντίστροφα τη χρονιά που φεύγει και να πουν «ευτυχισμένο το 2026». Φέτος όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην κατανάλωση οινοπνεύματος από τους οδηγούς, μιας και ο νέος πιο αυστηρός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας σε συνδυασμό με τα αυστηρότερα πρόστιμα δεν «αστειεύονται».

Για την ακρίβεια έκαναν τη δουλειά τους, καθώς τα πρώτα απτά αποτελέσματα της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποτυπώνονται στα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Η συνδυαστική επίδραση των τσουχτερών προστίμων, των πυκνών μπλόκων και των εντατικών ελέγχων φαίνεται να οδηγεί σε μια ιστορική υποχώρηση στα τροχαία και στον «φόρο αίματος» στους ελληνικούς δρόμους.

Ιστορικό χαμηλό στο πρώτο δίμηνο εφαρμογής

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου —περίοδος που παραδοσιακά παρουσιάζει αυξημένη κίνηση λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς και της επιστροφής των αδειούχων— καταγράφηκε χαμηλό 15ετίας στους θανάτους από τροχαία. Συγκεκριμένα, έχασαν τη ζωή τους 85 άνθρωποι, η καλύτερη επίδοση από το 2010, έτος από το οποίο η στατιστική υπηρεσία διαθέτει αναλυτικά δεδομένα.

Η σύγκριση με το παρελθόν είναι αποκαλυπτική:

2025 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος): 85 νεκροί

2020: 133 νεκροί

2015: 123 νεκροί

2010: 240 νεκροί

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Η επίδραση του νέου ΚΟΚ και της τεχνολογίας

Η εντυπωσιακή μείωση των θυμάτων κατά σχεδόν 40% ειδικά για τον μήνα Οκτώβριο (40 νεκροί έναντι 66 πέρυσι) αποδίδεται στη νέα στρατηγική της Αστυνομίας. Η έμφαση στα αλκοτέστ, τα μπλόκα σε κεντρικούς άξονες και η χρήση προηγμένων καμερών για αυτόματους ελέγχους έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο αυστηρής επιτήρησης που αποτρέπει την παραβατικότητα.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Στο σύνολο του δεκαμήνου (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2025), οι απώλειες στην άσφαλτο εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, επιβεβαιώνοντας μια σταθερά πτωτική τάση.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Το κρίσιμο ραντεβού του Φεβρουαρίου

Παρά την αισιοδοξία που γεννούν τα προκαταρκτικά στοιχεία, οι ειδικοί παραμένουν συγκρατημένοι. Η οριστική «ετυμηγορία» για την αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ θα δοθεί στα τέλη του ερχόμενου Φεβρουαρίου. Τότε, η ΕΛΣΤΑΤ θα δημοσιεύσει τα δεδομένα για το σύνολο του 2025, τα οποία θα επιβεβαιώσουν αν η βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι πλέον μια κεκτημένη δομική αλλαγή ή αν απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων.