Ελλάδα Auto & Moto Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ Αυτοκίνητα Σας είναι χρήσιμα

Σε ισχύ νέα όρια ταχύτητας στις πόλεις: 30 χλμ./ώρα, βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος

Σε ισχύ τέθηκε ο νέος ΚΟΚ από 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνοντας το όριο ταχύτητας στις πόλεις στα 30 χλμ./ώρα. Τα πρόστιμα αυστηροποιούνται, το δίπλωμα αφαιρείται εύκολα και οι βαριές ποινές δεν αστειεύονται.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ , φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στα ανώτατα όρια ταχύτητας εντός πόλεων και αυστηρότερο πλαίσιο ποινών για τους παραβάτες. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο περιορισμός των τροχαίων ατυχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία πεζών.

Το νέο γενικό όριο στις πόλεις

Το ανώτατο όριο ταχύτητας μειώνεται στα 30 χλμ./ώρα για το σύνολο του αστικού οδικού δικτύου, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Πού παραμένει το όριο των 50 χλμ./ώρα

Το όριο των 50 χλμ./ώρα εξακολουθεί να ισχύει σε:

  • Μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας
  • Δρόμους διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες ανά ρεύμα
  • Οδούς με διαχωριστική νησίδα
  • Κεντρικές αρτηρίες, όπως η Λεωφόρος Κηφισίας, η Μεσογείων και η Βουλιαγμένης στην Αθήνα

Τα νέα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα

Η αυστηροποίηση των ποινών είναι ξεκάθαρη και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών:

  • Υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα
    Πρόστιμο 150 ευρώ
  • Υπέρβαση άνω των 30 χλμ./ώρα
    Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες
  • Υπέρβαση άνω των 50 χλμ./ώρα
    Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες

Υποτροπές

  • 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες
  • 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος
  • Ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα και «κόντρες»

Για ακραίες παραβάσεις, όπως ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα ή συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες:

  • Πρόστιμο 2.000 ευρώ
  • Αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Υποτροπές:

  • 1η: 4.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 2 έτη
  • 2η: 8.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 4 έτη

Υπερβολική ταχύτητα: Πλέον «πολύ σοβαρή παράβαση»

Ο νέος ΚΟΚ κατατάσσει την οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα στις πολύ σοβαρές παραβάσεις. Παράλληλα, ενεργοποιείται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, με βαρύτατες ποινές:

  • Κάθειρξη έως 10 έτη αν προκληθεί βαριά σωματική βλάβη ή ζημιά σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις
  • Κάθειρξη 10 έως 20 ετών σε θανατηφόρο τροχαίο
  • Ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση θανάτου μεγάλου αριθμού ανθρώπων

Χωρίς ατύχημα

  • Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες
  • 1η υποτροπή: 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες
  • 2η υποτροπή: 2.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 1 έτος

Με πρόκληση ατυχήματος

  • 1η υποτροπή: 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη
  • 2η υποτροπή: 4.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 8 έτη

Ανεξαρτήτως αριθμού παραβάσεων, το άρθρο 290Α εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Ο νέος ΚΟΚ δεν αφήνει «γκρίζες ζώνες»: η υπερβολική ταχύτητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλή τροχαία παράβαση, αλλά ως δυνητικό ποινικό αδίκημα.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Auto & Moto Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ Αυτοκίνητα Σας είναι χρήσιμα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader