Σε ισχύ νέα όρια ταχύτητας στις πόλεις: 30 χλμ./ώρα, βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος
Σε ισχύ τέθηκε ο νέος ΚΟΚ από 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνοντας το όριο ταχύτητας στις πόλεις στα 30 χλμ./ώρα. Τα πρόστιμα αυστηροποιούνται, το δίπλωμα αφαιρείται εύκολα και οι βαριές ποινές δεν αστειεύονται.
Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ , φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στα ανώτατα όρια ταχύτητας εντός πόλεων και αυστηρότερο πλαίσιο ποινών για τους παραβάτες. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο περιορισμός των τροχαίων ατυχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία πεζών.
Το νέο γενικό όριο στις πόλεις
Το ανώτατο όριο ταχύτητας μειώνεται στα 30 χλμ./ώρα για το σύνολο του αστικού οδικού δικτύου, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
Πού παραμένει το όριο των 50 χλμ./ώρα
Το όριο των 50 χλμ./ώρα εξακολουθεί να ισχύει σε:
- Μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας
- Δρόμους διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες ανά ρεύμα
- Οδούς με διαχωριστική νησίδα
- Κεντρικές αρτηρίες, όπως η Λεωφόρος Κηφισίας, η Μεσογείων και η Βουλιαγμένης στην Αθήνα
Τα νέα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα
Η αυστηροποίηση των ποινών είναι ξεκάθαρη και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών:
- Υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα
Πρόστιμο 150 ευρώ
- Υπέρβαση άνω των 30 χλμ./ώρα
Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες
- Υπέρβαση άνω των 50 χλμ./ώρα
Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες
Υποτροπές
- 1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες
- 2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος
- Ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα και «κόντρες»
Για ακραίες παραβάσεις, όπως ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα ή συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες:
- Πρόστιμο 2.000 ευρώ
- Αφαίρεση άδειας για 1 έτος
Υποτροπές:
- 1η: 4.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 2 έτη
- 2η: 8.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 4 έτη
Υπερβολική ταχύτητα: Πλέον «πολύ σοβαρή παράβαση»
Ο νέος ΚΟΚ κατατάσσει την οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα στις πολύ σοβαρές παραβάσεις. Παράλληλα, ενεργοποιείται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, με βαρύτατες ποινές:
- Κάθειρξη έως 10 έτη αν προκληθεί βαριά σωματική βλάβη ή ζημιά σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις
- Κάθειρξη 10 έως 20 ετών σε θανατηφόρο τροχαίο
- Ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση θανάτου μεγάλου αριθμού ανθρώπων
Χωρίς ατύχημα
- Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες
- 1η υποτροπή: 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες
- 2η υποτροπή: 2.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 1 έτος
Με πρόκληση ατυχήματος
- 1η υποτροπή: 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη
- 2η υποτροπή: 4.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 8 έτη
Ανεξαρτήτως αριθμού παραβάσεων, το άρθρο 290Α εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Ο νέος ΚΟΚ δεν αφήνει «γκρίζες ζώνες»: η υπερβολική ταχύτητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλή τροχαία παράβαση, αλλά ως δυνητικό ποινικό αδίκημα.