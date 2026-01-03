Σε ισχύ νέα όρια ταχύτητας στις πόλεις: 30 χλμ./ώρα, βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος

Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ , φέρνοντας σαρωτικές αλλαγές στα ανώτατα όρια ταχύτητας εντός πόλεων και αυστηρότερο πλαίσιο ποινών για τους παραβάτες. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ο περιορισμός των τροχαίων ατυχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία πεζών.

Το νέο γενικό όριο στις πόλεις

Το ανώτατο όριο ταχύτητας μειώνεται στα 30 χλμ./ώρα για το σύνολο του αστικού οδικού δικτύου, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Πού παραμένει το όριο των 50 χλμ./ώρα

Το όριο των 50 χλμ./ώρα εξακολουθεί να ισχύει σε:

Μονόδρομους με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας

Δρόμους διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες ανά ρεύμα

Οδούς με διαχωριστική νησίδα

Κεντρικές αρτηρίες, όπως η Λεωφόρος Κηφισίας, η Μεσογείων και η Βουλιαγμένης στην Αθήνα

Τα νέα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα

Η αυστηροποίηση των ποινών είναι ξεκάθαρη και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών:

Υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα

Πρόστιμο 150 ευρώ

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες

Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες

Υποτροπές

1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες

2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα και «κόντρες»

Για ακραίες παραβάσεις, όπως ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα ή συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες:

Πρόστιμο 2.000 ευρώ

Αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Υποτροπές:

1η: 4.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 2 έτη

2η: 8.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 4 έτη

Υπερβολική ταχύτητα: Πλέον «πολύ σοβαρή παράβαση»

Ο νέος ΚΟΚ κατατάσσει την οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα στις πολύ σοβαρές παραβάσεις. Παράλληλα, ενεργοποιείται το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, με βαρύτατες ποινές:

Κάθειρξη έως 10 έτη αν προκληθεί βαριά σωματική βλάβη ή ζημιά σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις

Κάθειρξη 10 έως 20 ετών σε θανατηφόρο τροχαίο

Ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση θανάτου μεγάλου αριθμού ανθρώπων

Χωρίς ατύχημα

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες

1η υποτροπή: 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες

2η υποτροπή: 2.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 1 έτος

Με πρόκληση ατυχήματος

1η υποτροπή: 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη

2η υποτροπή: 4.000 ευρώ και στέρηση άδειας για 8 έτη

Ανεξαρτήτως αριθμού παραβάσεων, το άρθρο 290Α εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Ο νέος ΚΟΚ δεν αφήνει «γκρίζες ζώνες»: η υπερβολική ταχύτητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλή τροχαία παράβαση, αλλά ως δυνητικό ποινικό αδίκημα.