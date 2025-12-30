Παπαστεργίου: Πάνω από 10.000 παραβιάσεις κόκκινου κατέγραψαν οι κάμερες - Από τον Ιανουάριο κλήσεις

Τα τελευταία δεδομένα που έχουν καταγράψει τόσο οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που εγκαταστάθηκαν, όσο και αυτές της περιφέρειας Αττικής παρουσίασε το πρωί της Τρίτης 30/12 ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο υπουργός εξήγησε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι έχουν εγκατασταθεί δύο κατηγορίες καμερών: 100 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής αποκλειστικά για παραβίαση κόκκινου και 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες εντοπίζουν και ζώνη ασφαλείας, χρήση κινητού και άλλες παραβάσεις.

«Από τις λίγες δεκάδες κάμερες έχουν καταγραφεί 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Παπαστεργίου προανήγγειλε ότι από τα μέσα Ιανουαρίου το σύστημα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ώστε να βεβαιώνονται κλήσεις. Όπως είπε, οι νέες κλήσεις θα φτάνουν απευθείας στο κινητό του οδηγού, μέσω ενός κωδικού RF που θα εμφανίζεται στο gov.gr wallet. Εκεί ο πολίτης θα μπορεί να δει τις σχετικές φωτογραφίες, να υποβάλει ένσταση και –αν δεν γίνει δεκτή– να ολοκληρώσει την πληρωμή ηλεκτρονικά.

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ακόμη ότι οι κάμερες κόκκινου καταγράφουν την πινακίδα από πίσω, ενώ οι κάμερες ΑΙ έχουν δυνατότητα λήψης και από μπροστά.

Τέλος, αποκάλυψε τον κυβερνητικό στόχο: μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουν τοποθετηθεί πάνω από 2.000 κάμερες σε όλη τη χώρα.