Λούτσα: Προθεσμία πήρε ο 29χρονος οδηγός που υπό την επήρεια μέθης και κοκαΐνης σκότωσε τον 24χρονο

Προθεσμία ζήτησε και έλαβε ο 29χρόνος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο οδηγό στη Λούτσα. Ο οδηγός θα απολογηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12), με το αίτημα για την αναβολή της διαδικασίας να υποβάλλεται από την πλευρά της υπεράσπισης, προκειμένου να μελετηθούν νέα στοιχεία, τα οποία προστέθηκαν στη δικογραφία.

Σημειώνεται πως ο 29χρονος, που παρέσυρε με το όχημά του τέσσερα άτομα στη Λούτσα, οδηγώντας στον θάνατο τον 24χρονο Σωτήρη, έφτασε στην Ευελπίδων λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Τετάρτης και κατά τις 12:45 εξήλθε των δικαστηρίων μέσα σε περιπολικό.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 29χρονος, μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο νοσοκομείο, βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη, ενώ στις αιματολογικές εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει και αλκοόλ και συγκεκριμένα 0,63 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,63 mg/L). Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το όριο για το αλκοόλ στις αιματολογικές εξετάσεις είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Την ίδια ώρα, ο άνδρας δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση για το τι συνέβη στο τροχαίο δυστύχημα. Πάντως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 29χρονος έχει προβλήματα με τον Νόμο, καθώς και το 2020, όταν είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο με τραυματίες, είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.



Μητέρα του 29χρονου: «Λυπάμαι, συγγνώμη, συγγνώμη»

Η μητέρα του οδηγού από την πλευρά της, μιλώντας στο MEGA, φανερά συγκλονισμένη, είπε «δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Αρχικά, φαίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο εκτός ελέγχου, πέφτει πάνω σε πεζούς, παρασύροντάς τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου, πριν βγει εκτός δρόμου και ακινητοποιηθεί σε μια περίφραξη.