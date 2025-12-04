Λούτσα: Απολογείται ο 29χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο - Είχε κάνει χρήση ουσιών

Ενώπιον ανακριτή πρόκειται να βρεθεί σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, προκειμένου να απολογηθεί ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα. Ο ίδιος χθες Τετάρτη 3/12 είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία για σήμερα.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ο συνήγορος ανέφερε πως ο εντολέας του εκφράζει ειλικρινή συγγνώμη και τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.

Να σημειωθεί ότι το τροχαίο που στέρησε τη ζωή του 24χρονου σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (30/11). Θύμα ήταν ο Σωτήρης, γόνος της επιχειρηματικής οικογένειας με σοκολατοποιία, ο οποίος διέμενε στο Βέλγιο τα τελευταία χρόνια και εργαζόταν εκεί στην οικογενειακή επιχείρηση. Ο άτυχος νεαρός έχασε τη ζωή του όταν, καθώς έβγαζε τις βαλίτσες του από το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του μαζί με τη σύντροφό του, όταν καρφώθηκε επάνω τους το αμάξι του 29χρονου.

Είχε κάνει χρήση ουσιών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 29χρονος, μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο νοσοκομείο, βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη, ενώ στις αιματολογικές εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει και αλκοόλ και συγκεκριμένα 0,63 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,63 mg/L). Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το όριο για το αλκοόλ στις αιματολογικές εξετάσεις είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Την ίδια ώρα, ο άνδρας δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση για το τι συνέβη στο τροχαίο δυστύχημα. Πάντως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 29χρονος έχει προβλήματα με τον Νόμο, καθώς και το 2020, όταν είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο με τραυματίες, είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

