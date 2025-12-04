Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που όχημα παρασύρει μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει

Η κατάσταση στους δρόμους έχει ξεφύγει, με τους ασυνείδητους οδηγούς να μην σταματούν ακόμη κι αν έχουν προκαλέσει τροχαίο με τραυματισμό.



Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο που παρουσίασε το Mega, το οποίο δείχνει οδηγό να παρασύρει και να εγκαταλείπει τραυματία στο έδαφος έναν 22χρονο μοτοσικλετιστή.



Το τροχαίο συνέβη το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 στην περιοχή του Φαλήρου. Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής βρισκόταν επί της οδού Τερψιθέας, όταν ένα λευκό όχημα παραβίασε το STOP κινούμενο στην οδό Σολωμού.

Το όχημα συγκρούστηκε με τη μηχανή και ο αναβάτης έπεσε στο οδόστρωμα. Ο οδηγός του λευκού ΙΧ δεν σταμάτησε στο σημείο, επιτάχυνε και εξαφανίστηκε.



Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.



Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού του λευκού ΙΧ που παρέσυρε και εγκατάλειψε τον μοτοσικλετιστή και θεωρείται θέμα χρόνου να εντοπιστεί και να υποστεί τις συνέπειες του νόμου.