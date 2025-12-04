Τραγωδία στην Κοζάνη: Οδηγός λεωφορείου πέθανε από ανακοπή ενώ οδηγούσε - Επιβάτης άρπαξε το τιμόνι

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (4/12) στον δρόμο Πτολεμαΐδας-Κοζάνης με έναν οδηγό λεωφορείου να χάνει τη ζωή του ενώ οδηγούσε και έναν επιβάτη να καταφέρνει να ακινητοποιήσει το όχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 7:00 το πρωί στην Κοζάνη, στο ύψος της «Bora-Bora». Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η τοπική ιστοσελίδα kozan.gr, το λεωφορείο, το οποίο σε καθημερινή βάση μεταφέρει εργαζόμενους της ΔΕΗ και εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, έχοντας επιβαίνοντες 25 εργαζομένους, προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου, καθώς ο οδηγός υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής.

Ένας από τους επιβαίνοντες αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο.

Φωτ.: kozan.gr

Οι διασώστες και οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να κρατήσουν στη ζωή τον οδηγό. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατέληξε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.