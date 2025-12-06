Σοκαριστικό τροχαίο στην Εθνική οδό - Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο και πέφτει στις μπάρες

Τη στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και πέφτει με σφοδρότητα πάνω στις προστατευτικές μπάρες της Εθνικής οδού, κατέγραψε επιβάτης λεωφορείου που ακολουθούσε, σε ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής Οδού στο ύψος της Μαλακάσας όταν οδηγός αυτοκινήτου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο διέσχισε διαγώνια τις υπόλοιπες λωρίδες της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στην συνέχεια έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο και το λεωφορείο, σύμφωνα με το evima.gr, που δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο.