Αδιανόητες εικόνες: Οδηγός υπέστη κρίση στο τιμόνι και «πέταξε» με το ΙΧ του πάνω από άλλα οχήματα

Απίστευτες εικόνες, από εκείνες που βλέπεις συνήθως μόνο σε ταινίες δράσης, καταγράφηκαν στη Ρουμανία και κάνουν το γύρο του διαδικτύου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στη Ρουμανία, ένας οδηγός μιας Mercedes πέταξε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω από δύο αυτοκίνητα και παραλίγο να χτυπήσει μια κάμερα παρακολούθησης που κατέγραψε αυτή τη σοκαριστική στιγμή.

Όταν το... ιπτάμενο αυτοκίνητο εξαφανίζεται από το «κάδρο», ακούγεται ένας κρότος.

Αυτό το γεγονός αναφέρθηκε ότι συνέβη στις 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Captirile Pro TV.



«Ο οδηγός ήταν ένας 55χρονος άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, υπέστη μία κρίση διαβήτη», αναφέρουν τοπικά δημοσιεύματα.



Προφανώς, ο οδηγός λιποθύμησε επάνω στο τιμόνι και έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, χτυπώντας στο κράσπεδο ενός κυκλικού κόμβου, πριν... απογειωθεί με το όχημά του!

Δείτε το βίντεο: