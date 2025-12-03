Τραγωδία στην Κολομβία: Νεκρή σε σφοδρό τροχαίο η influencer «Bikergirl» - Η τρομακτική προφητεία

Θρήνο έχει προκαλέσει στην Κολομβία ο θάνατος της 25χρονης influencer των social media, Karen Sofia Quiroz Ramirez, γνωστής ως «Bikergirl», η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο λίγες μόλις ώρες μετά την ανάρτηση όπου εξέφραζε τον φόβο ότι μπορεί να είχε σοβαρό ατύχημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της NewYorkPost, η νεαρή μοτοσικλετίστρια, δημοφιλής για τα βίντεό της όπου οδηγούσε χωρίς χέρια, έχασε τη ζωή της όταν προσπάθησε να περάσει με τη μηχανή της ανάμεσα σε δύο οχήματα, καταλήγοντας κάτω από τους τροχούς φορτηγού, όπως αναφέρει και το Jam Press.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η Ramirez έχασε τον έλεγχο, συγκρούστηκε αρχικά με αυτοκίνητο και στη συνέχεια παρασύρθηκε από φορτηγό. Η 25χρονη ανασύρθηκε νεκρή επί τόπου.

Λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, η ίδια είχε δημοσιεύσει μια ανησυχητική ανάρτηση προς τους 45.000 ακολούθους της:

«Ελπίζω να μην τρακάρω γιατί οδηγώ χωρίς τα γυαλιά μου», σημείωνε, προκαλώντας ανατριχίλα εκ των υστέρων.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο αξιωματούχος μεταφορών Jahir Andres Castellanos Prada δήλωσε ότι η πιο πιθανή εκδοχή είναι πως η μοτοσικλετίστρια κινούνταν ανάμεσα σε δύο οχήματα, ωστόσο η υπόθεση βρίσκεται υπό πλήρη διερεύνηση.

Η Εισαγγελία, όπως έγινε γνωστό, θα προχωρήσει σε:

ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας,

κατάθεση μαρτύρων,

τεχνικό έλεγχο της σκηνής του δυστυχήματος,

ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε ευθύνη και από άλλους οδηγούς.