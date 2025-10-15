Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Οδηγός λεωφορείου παρέσυρε άτομα σε στάση ενώ μάλωνε με δικυκλιστή

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 15/10 στην Κωνσταντινούπολη τη στιγμή που ένα λεωφορείο παρέσυρε άτομα που περίμεναν στη στάση.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 14:30 στη συνοικία Τσεκμεκιόι με το αστικό λεωφορείο να παρασέρνει τη στάση λεωφορείου. Από το τροχαίο σκοτώθηκε μια γυναίκα ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλα τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του λεωφορείου ενώ βρισκόταν εν κινήσει διαπληκτίστηκε έντονα με έναν διερχόμενο οδηγό μηχανής. Ο ασήμαντος λόγος ήταν για το ποιος είχε προτεραιότητα στον δρόμο.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες των Αρχών, ο θερμοκέφαλος οδηγός έστριψε απότομα το όχημα προς τη μοτοσικλέτα, χάνοντας τον έλεγχό του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τρία σταθμευμένα οχήματα μέχρι να καταλήξει στη στάση.

Τον γύρω του διαδικτύου έχουν κάνει βίντεο από το σημείο όπου καταγράφηκε ο καβγάς που είχε ως αποτέλεσμα το λεωφορείο να προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο.

İETT otobüsü şoförünün durağa girdiği anlara Ekol TV ulaştı!



İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeki İETT otobüsü şoförünün, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine aracı sürdüğü sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolcuların beklediği durağa girdiği anlar ortaya… https://t.co/ve6vwD8v5B pic.twitter.com/FWyHdjuy1M — Ekol TV (@ekoltvv) October 15, 2025

Λίγο αργότερα, δόθηκαν στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό του λεωφορείου που καταγράφουν τη στιγμή του καβγά και της απώλειας ελέγχου.

Στο νοσοκομείο οι τραυματίες

Η γυναίκα που παρασύρθηκε από το λεωφορείο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ενώ τόσο ο οδηγός του λεωφορείου όσο και ο μοτοσικλετιστής συνελήφθησαν από τις αρχές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.