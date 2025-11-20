15χρονος πέθανε αφού του έβαλαν για... πλάκα στον πρωκτό σωλήνα με αέρα υψηλής πίεσης

Ένας 15χρονος μαθητευόμενος πέθανε αφού τον έδεσαν και του έβαλαν με το ζόρι έναν εύκαμπτο σωλήνα αέρα υψηλής πίεσης στα οπίσθιά του για ένα «αστείο» στον χώρο εργασίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα ξυλουργείο στην Μποζόβα, Σανλιούρφα, στην Τουρκία, στις 14 Νοεμβρίου, με το αγόρι να πεθαίνει στο νοσοκομείο το πρωί της 19ης Νοεμβρίου.

Ο Μουχαμέντ Κεντιρτζί εργαζόταν ως μαθητευόμενος όταν φέρεται να τον σκότωσαν ο συνάδελφός του Χαμπίπ Ακσόι και ένας άγνωστος φίλος του, οι οποίοι πρώτα του έδεσαν τα χέρια για αυτό που ισχυρίστηκαν ότι ήταν «φάρσα».

Στη συνέχεια, του αφαιρέθηκαν βίαια τα παντελόνια και αέρας υψηλής πίεσης από έναν συμπιεστή εισήλθε στα οπίσθιά του. Η «φάρσα» όμως κατέληξε να εκρήγνυται στα έντερά του, προκαλώντας καταστροφικούς τραυματισμούς και αφήνοντάς τον να παλεύει για τη ζωή του όταν κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο, σύμφωνα με τη DailyMail.

Ο Κεντιρτζί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κρατικό Νοσοκομείο Bozova Mehmet Enver Yildirim πριν οδηγηθεί στο Κρατικό Νοσοκομείο Balikligol. Αργότερα μεταφέρθηκε ξανά στο Νοσοκομείο Έρευνας και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Harran, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν σοβαρή βλάβη στα εσωτερικά όργανα.

Ο μαθητευόμενος μπήκε στην εντατική και παρέμεινε υπό θεραπεία για πέντε ημέρες πριν πεθάνει. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και ο Aksoy τέθηκε υπό κράτηση.