Γάμος κατέληξε σε τραγωδία: Γαμπρός σκοτώθηκε από μπαλοθιές - Χειροπέδες σε συγγενή του

Νεκρός κατέληξε ένας νεαρός Τούρκος, ο οποίος σκοτώθηκε στον γάμο του όταν καλεσμένος έριξε πυροβολισμούς γιορτάζοντας το χαρμόσυνο γεγονός, όπως έκανε γνωστό το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο 23χρονος γαμπρός, Αλί Κ. μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Şebinkarahisar αλλά υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Τετάρτης (27/8), την επομένη του γάμου του σε ένα χωριό στη βόρεια επαρχία Κερασούντα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Giresun’da düğün sırasında damat ve gelin uğurlanırken ateş açılması sonucu yaralanan damat Ali K., hastanede hayatını kaybetti.



Ateş açan kişinin damadın yengesi F.K. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. pic.twitter.com/dioyTS1H3S — Aykırı (@aykiricomtr) August 27, 2025

Μια θεία από την πλευρά του γαμπρού, ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό, συνελήφθη, τόνισε το Anadolu.

Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι της διαπιστώθηκε από τις Αρχές πως διατηρούσε δυο όπλα χωρίς άδεια.

Τα ατυχήματα από παρόμοιους πυροβολισμούς σε γιορτές είναι συχνά στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παράνομα.

Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο άλλα τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε παρόμοιο συμβάν σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία Τραπεζούντα, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ