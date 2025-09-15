Λεωνίδιο: Γάμος έγινε viral με γερανό που «έβρεξε» τόνους ρύζι στους νεόνυμφους

Λεωνίδιο Αρκαδίας έζησε έναν από τους πιο πρωτότυπους γάμους των τελευταίων χρόνων, που μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα social media.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο Στέλιος και η Μεταξία ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση, χαρά και… μπόλικο ρύζι.

Όπως επιβάλλει το ελληνικό έθιμο, οι καλεσμένοι περίμεναν τη στιγμή που οι νεόνυμφοι θα βγουν από την εκκλησία για το παραδοσιακό ρύζωμα.

Μόνο που αυτή τη φορά η έκπληξη ήταν τεράστια: ένας γερανός ανύψωσε έναν μεγάλο σάκο γεμάτο ρύζι, ο οποίος άνοιξε από ψηλά και «σκέπασε» το ζευγάρι με κυριολεκτικά τόνους από λευκούς κόκκους.

Διαβάστε περισσότερα για τον αξέχαστο γάμο στο Λεωνίδιο, όταν ένας γερανός «απογείωσε» το παραδοσιακό έθιμο του ρυζώματος και το μετέτρεψε σε viral θέαμα στα social media.