Πυροβολισμοί έξω από μαγαζί στον Εύοσμο: Άρπαξαν νεαρό και έγιναν «καπνός»

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη δυτική Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στον Εύοσμο.

Άγνωστοι δράστες, που κινούνταν με αυτοκίνητα, προσέγγισαν ένα κατάστημα, πυροβόλησαν την πόρτα του και στη συνέχεια άρπαξαν έναν 20χρονο από το εσωτερικό του.



Ο νεαρός, που φέρεται να είναι γνωστός στις αρχές, εντοπίστηκε αργότερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπως επισημαίνει το τοπικό μέσο thestival.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι μετά την απαγωγή εξαφανίστηκαν.