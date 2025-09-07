Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Θεσσαλονίκη Εύοσμος Local News Πυροβολισμοί Αρπαγή

Πυροβολισμοί έξω από μαγαζί στον Εύοσμο: Άρπαξαν νεαρό και έγιναν «καπνός»

Η Ελληνική Αστυνομία αναζητά τους δράστες. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Φωτογραφία Αρχείου / INTIME
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη δυτική Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στον Εύοσμο.

Άγνωστοι δράστες, που κινούνταν με αυτοκίνητα, προσέγγισαν ένα κατάστημα, πυροβόλησαν την πόρτα του και στη συνέχεια άρπαξαν έναν 20χρονο από το εσωτερικό του.

Ο νεαρός, που φέρεται να είναι γνωστός στις αρχές, εντοπίστηκε αργότερα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπως επισημαίνει το τοπικό μέσο thestival.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι μετά την απαγωγή εξαφανίστηκαν.

