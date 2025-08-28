Μινεσότα: «Πού είναι ο Θεός σας;» έγραφε στα όπλα ο μακελάρης - Η 44η ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Εφιάλτης χωρίς τέλος μοιάζουν τα περιστατικά πυροβολισμών σε σχολεία, με φόντο την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε Καθολικό Σχολείο στη Μινεάπολη την Τετάρτη (27/8).

Σύμφωνα με το CNN, η επίθεση στη Μινεάπολη ανέβασε τον αριθμό των περιστατικών με πυροβολισμούς σε σχολεία σε 44 για το 2025. Ο αριθμός αυτός είναι κατά ένα υψηλότερος από τον αριθμό των πυροβολισμών σε σχολεία, 43, που είχαν σημειωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή του έτους το 2024.

Τα χρόνια μετά την πανδημία, τα περιστατικά πυροβολισμών σε σχολεία των ΗΠΑ έχουν σημειώσει απότομη αύξηση.

Όπως επισημαίνει το CNN στην ανάλυσή του, από τις 44 επιθέσεις το 2025, 22 έχουν σημειωθεί σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 22 σε πανεπιστήμια και κολέγια.

Η επίθεση

Υπενθυμίζεται ότι από την ένοπλη επίθεση στην Μινεσότα έχασαν την ζωή τους δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 10 ετών, και 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν, αφού έβαλε στο στόχαστρο τα παιδιά, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Ο δράστης έφτασε στο σχολείο με το αυτοκίνητό του και πλησίασε στο πλάι της εκκλησίας. Ήταν οπλισμένος με τρία διαφορετικά όπλα – τουφέκι, κυνηγετικό και πιστόλι – και πυροβόλησε μέσα από τα βιτρό παράθυρα, στοχεύοντας τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια.



«Ο δειλός που πυροβόλησε τελικά αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «σκόπιμη πράξη βίας» με «ακατανόητη σκληρότητα».

Το ερώτημα του κινήτρου

Οι αρχές διερευνούν το κίνητρο πίσω από την αιματηρή επίθεση, με την αστυνομία να σημειώνει ότι ο Γουέστμαν δεν είχε εκτεταμένο ποινικό μητρώο. Ωστόσο, το μανιφέστο και τα ευρήματα από το YouTube αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία της έρευνας.



Η Μινεάπολη μετράει ακόμη μια ανείπωτη τραγωδία, που αναζωπυρώνει για μια ακόμη φορά τη συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ασφάλεια στα σχολεία των ΗΠΑ.

Το μανιφέστο

Ο δράστης, λίγο πριν την επίθεση, δημοσίευσε ένα «μανιφέστο» στο YouTube, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Μινεάπολις, Brian O’Hara. «Γνωρίζουμε επίσης για ένα μανιφέστο που ο δράστης είχε χρόνο να δημοσιεύσει στο YouTube», το οποίο φαινόταν να δείχνει τον δράστη στη σκηνή του εγκλήματος και «περιείχε ορισμένα ανησυχητικά κείμενα», δήλωσε ο O'Hara.

Ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ότι «το περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί με τη βοήθεια του FBI και τώρα βρίσκεται υπό ενεργή εξέταση από τους ερευνητές μας».

This is an 11 minute video posted by the school shooter today in Minneapolis. It was posted 2 hours ago on a YouTube channel named Robin W.



In it he shows a manifesto and an arsenal of guns with writing on them while laughing maniacally.



Robin M. Westman had “Israel must fall”… pic.twitter.com/47cDcvvBAh — Tommy B. 🇺🇸 (@realtommybibi) August 27, 2025

Το πρακτορείο Reuters δημοσίευσε φωτογραφίες από βίντεο -άγνωστης ημερομηνίας – του δράστη, στις οποίες φαίνονται όπλα, σφαίρες, αλλά και σχεδιαγράμματα. Το βίντεο είχε αναρτηθεί στα social media του Γουέστμαν, αλλά πλέον έχει αφαιρεθεί.

Reuters

Reuters

Reuters